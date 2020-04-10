Batmanlı aktivistten 6 dilde

Zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması önerisinde bulunan Özdemir, " Koronavirüs bitene kadar farklı dillerde çağrıda bulunmaya devam edeceğim. Çince, İngilizce, Arapça, İtalyanca, Türkçe ve Kürtçe çağrıları yineleyerek küresel tehdit olan virüse karşı insanları bilinçlendirip, hastalığı ciddiye almalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Özdemir, yaptığı açıklamada, "Evde kal" çağrılarına destek vermek amacıyla böyle videolar hazırladığını belirtti.

Batman'da yaşayan Fadıl Özdemir, Çince, İngilizce, Arapça, İtalyanca, Türkçe ve Kürtçe dillerinde yaptığı "Evde kal,güvende kal" çağrılarından oluşan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu