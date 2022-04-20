Batmanlı arıcılar yüksek rekolte beklentisiyle yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika
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Batmanlı arıcılar yüksek rekolte beklentisiyle yeni sezona hazırlanıyor

20.04.2022 12:30
Batmanlı arıcılar yüksek rekolte beklentisiyle yeni sezona hazırlanıyor

Batman'da yeni sezon hazırlığı yapan arıcılar, bu yıl bol yağış ve hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi sonucu rekoltenin iyi olmasını bekliyor.

Batman'da yeni sezon hazırlığı yapan arıcılar, bu yıl bol yağış ve hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi sonucu rekoltenin iyi olmasını bekliyor.

Sezon hazırlıklarını sürdüren arıcılar, bakımlarını yaptıkları kovan ve arılarını Kozluk, Gercüş ve Hasankeyf ilçelerinin yüksek kesimlerine götürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, Batman'ın bitki çeşitliliğiyle arıcılığa uygun ve aranılan bir kent olduğunu söyledi.

İlde kayıtlı 579 arıcının bulunduğunu belirten Aydın, geçen yıl başvuran 454 arıcıya 1 milyon 18 lira destekleme dağıttıklarını kaydetti.

Geçen yıl 61 bin aktif arı kovanı olduğunu, yaşanan kuraklıktan arıcıların da etkilendiğini anlatan Aydın, "Kentte geçen yıl kuraklıktan dolayı 356 ton olan bal rekoltesinin bu yıl havanın mevsim normallerinde seyretmesi dolayısıyla 500 bin ton civarında olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Geçen yıl havanın ani ısınmasıyla arılar kendini geliştiremedi"

Batman'da 10 yıldır arıcılık yapan Barış Doyar da geçen sene kuraklık nedeniyle bal rekoltesinin düştüğünü, bu yıl mevsim şartlarının olumlu seyretmesiyle balda yüksek rekolte beklediklerini ifade etti.

"Geçtiğimiz yıl şiddetli kuraklık oldu. Yağışların az olması, havaların ani ısınması nedeniyle arılar kendini geliştiremedi. Kovan gelişemediği için arıları yaylaya götürdük ancak yaylalara gitme konusunda da geç kalındığı için arılar nektar alamadı ve rekolte önceki yıllara göre çok düşük oldu." diyen Doyar, yeni sezondan umutlu olduklarını aktardı.

Bu yıl bahar mevsiminin geçen yıla göre daha iyi olduğunu dile getiren Doyar, "Bütün arıcıların bu yıl iyi bir rekolte beklentisi var. Arılarda yavru gelişimi de iyi." dedi.

20 yıldır arıcılıkla ilgilenen Sait Karabulut ise baharın gelişiyle arıların çalışmaya başladığını, mevsimin iyi gitmesi dolayısıyla yüksek bal rekoltesi beklediklerini söyledi.

Mehmet Sıddık Aslanlı da 200 kovanının olduğunu ve baharın gelişiyle arı bakımı yaptıklarını belirterek, "Geçen yılın kurak geçmesi nedeniyle arılar zayıf kaldı, bundan dolayı bal rekoltesi düştü. Bu yıl yağışların yoğun olmasıyla balda artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Batman balının kaliteli olduğunu vurgulayan Aslanlı, "Hava ısındığı zaman Mereto Dağı'nın eteklerine, Gercüş'ün yüksek dağlarına, Hasankeyf tarafına arıcılar kovanlarını götürürler. Kekik ve geven balı gerçekten çok kaliteli. Batman'da üretilmektedir. Tamamen şifa kaynağıdır." şeklinde konuştu.

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Toros Dağları, Hasankeyf, Batman, Kovan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batmanlı arıcılar yüksek rekolte beklentisiyle yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika


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