Batmanlı çocuklar hayallerindeki evin maketini yaptı

Batman'ın Kozluk ilçesindeki 29 Ekim İlkokulunda eğitim gören çocuklar, hayallerindeki evleri yaptılar.

Okul müdürlüğünce "Kozluk 2023 Eğitim Vizyonu" çerçevesinde hazırlanan "Hayalimdeki Ev Projesi kapsamında öğrencilerden hayallerindeki evi yapmaları istendi.

Öğrenciler, şeker, çikolata ve çeşitli malzeme ile karton kullanarak yüzme havuzlu, spor tesisli, çiftlik ve deniz kenarı manzaralı evlerin maketini yaptı.

Proje sonunda ortaya çıkan birbirinde güzel evler, okulda sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, serginin açılışında yaptığı konuşmada, her öğrencinin ayrı bir kabiliyete sahip olduğunu belirterek, "Bizler marifetin iltifata tabi olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle öğrencileri ve emeği geçen tüm öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Mustafa Bölükbaşı da öğrencilerin hayal dünyasının çok renkli olduğunu, yapılan eserlerle bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Projeye 480 öğrencinin katıldığını anlatan Bölükbaşı, "Öğrenciler tarafından yapılan evler gerçekten çok güzel. Projelerimiz velilerimiz tarafından büyük bir ilgi gördü. Öğrencilerimiz kendi hayal dünyasını maket evlere yansıttı. Çok farklı ev maketleri ortaya çıktı. Buradan tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi.