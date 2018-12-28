Son Dakika Haberleri: Batmanlı Çocuklara Yardım Ettiler

Batmanlı Çocuklara Yardım Ettiler

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesindeki özel bir Anaokulu'nda eğitim-öğretim gören öğrenci velileri, hazırladıkları yardım kolilerini Batman'daki çocuklara gönderdi.

Batmanlı Çocuklara Yardım Ettiler, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesindeki özel bir Anaokulu'nda eğitim-öğretim gören öğrenci velileri, hazırladıkları yardım kolilerini Batman'daki çocuklara gönderdi.

Anaokulu öğrenci velileri, Batman ili Beşiri ilçesinde Dayılar İlkokulunda bulunan öğrencilere yardım kolisi hazırladı. İçerisinde, kırtasiye malzemeleri, kışlık giyim, mont, çanta ve benzeri eşyalar bulunan koliler Batman'a ulaştırıldı. Yardım kolilerini teslim alan Batman ili Beşiri ilçesi Dayılar İlkokulu öğretmenleri, kolileri öğrencilere teslim etti. Milas'tan gönderilen yardım kolilerini teslim alan öğrenciler, yardım eden velilere teşekkür etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:50 Kaynak: İHA

Beşiri, Milas, Muğla, Batman, Güncel
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