Batmanlı İşportacı: Üç Gündür Siftah Yapmadım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Oy Verdim Bir Daha Mümkün Değil - Son Dakika
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Batmanlı İşportacı: Üç Gündür Siftah Yapmadım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Oy Verdim Bir Daha Mümkün Değil

04.06.2022 12:41

Batmanlı işportacı, CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan’a dert yanarak, “Üç gündür siftah etmedim, dört çocuk okutuyorum, ev kira. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdim, böyle giderse bir daha mümkün değil” dedi.

Batmanlı işportacı, CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan'a dert yanarak, "Üç gündür siftah etmedim, dört çocuk okutuyorum, ev kira. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdim, böyle giderse bir daha mümkün değil" dedi.

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın Batman'da saha çalışmalarını sürdürürken merkezde karşılaştığı bir işportacı, hayat pahalılığından yakındı. Üç gündür siftah yapmadığını, dört çocuk okuttuğunu, evinin kira olduğunu belirten işportacı, "Suriyelileri göndermiyorlarsa, kendi halkı aç dururken onlara yardım etmeyi kessin. Türkiye halkı hepsi aç. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdim ama bir daha mümkün değil" dedi.

Arslan, yaptığı ziyaretlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İlk gün Özgür Tekstil isminde bir üretim atölyesini ziyaretle başladık. Firmada emek ve alın teri döken 70 çalışan Sayın Genel Başkanımızın 'her alanda ve herkes için adalet istiyorsanız bize katılın' çağrısına duydukları güvenle CHP üyesi olmak istediklerini ifade ettiler. Ziyaretimiz esnasında firmanın 70 çalışanına CHP rozeti takarak üyeliklerini gerçekleştirdik. Devamında ise Batman Ticaret ve Sanayi Odası'nı, Batman Ziraat Odasını, Batman Petrol İş Sendikasını, TMMOB Batman İl Temsilciliğini, Batman Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği'ni (TEKSİAD) ziyaret ettik. Ziyaretimiz sırasında kurum kuruluş yetkileriyle büyük bir içtenlikle ülke ve bölge gündemine ilişkin sorun ve sıkıntıları ele aldık. CHP olarak ortaya koyduğumuz çözüm önerilerimizi paylaştık."

Batmanlı İşportacı: Üç Gündür Siftah Yapmadım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Oy Verdim Bir Daha Mümkün Değil
Batmanlı İşportacı: Üç Gündür Siftah Yapmadım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Oy Verdim Bir Daha Mümkün Değil
Batmanlı İşportacı: Üç Gündür Siftah Yapmadım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Oy Verdim Bir Daha Mümkün Değil
Batmanlı İşportacı: Üç Gündür Siftah Yapmadım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Oy Verdim Bir Daha Mümkün Değil

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Ednan Arslan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batmanlı İşportacı: Üç Gündür Siftah Yapmadım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Oy Verdim Bir Daha Mümkün Değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batmanlı İşportacı: Üç Gündür Siftah Yapmadım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Oy Verdim Bir Daha Mümkün Değil - Son Dakika
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