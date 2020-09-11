Batmanlı kadınlar iş yaşamının her alanında yer alıyor - Son Dakika

Batmanlı kadınlar iş yaşamının her alanında yer alıyor

Eğitimlerini tamamlayarak meslek sahibi olan Batmanlı kadınlar, iş yaşamına damgasını vuruyor.

Batmanlı kadınlar iş yaşamının her alanında yer alıyor, System.String[]

Eğitimlerini tamamlayarak meslek sahibi olan Batmanlı kadınlar, iş yaşamına damgasını vuruyor.

Geçmişte çeşitli nedenlerle iş yaşamından uzak kalan Batmanlı kadınlar, son yıllarda aldıkları eğitim ile artık farklı mesleklerde faaliyet gösterirken, başarılarıyla da ön plana çıkıyor.

İŞKUR verilerine göre son 5 yılda 10 bin 245 kadın, ekonomik hayata katılarak ya iş sahibi oldu ya da kendi işini kurdu.

Bu büyük değişim ve dönüşümün en önemli etkenlerden biri kadınların eğitimine önem verilmesi olurken, kızların ortaokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,33'e yükseldi.

Projeden yararlananların yüzde 60'ından fazlasını kadın

Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Besim Eviz, AA muhabirine, ilde istihdamının artması için mesleki eğitim kursları ve iş başı eğitim programı düzenlediklerini belirterek, bu projelerden yararlananların yüzde 60'ından fazlasının kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Özellikle tekstil sektöründe kadınların daha çok istihdam edildiğini aktaran Eviz, "Kadınımız artık ayakları üzerinde duruyor, ekonomik kalkınmaya, finansal okur yazarlığa katılarak kendi ve aile ekonomisini güçlendiriyor. Bir toplumun kalkınması kadın ve erkeğin üretimde yer almasıyla mümkün. 'Kalkınmanın yarısı kadındır.' diyoruz." dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Batman temsilcisi ve avukat Adile Gürbüz ise kız çocuklarının okullaşma oranının yüksekliğine vurgu yaptı.

Halk Eğitim Merkezi, Batman Sanayi ve Ticaret Odası ile İŞKUR başta olmak üzere kamu ve sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği projelerle kadınlara katkı sunduğunu aktaran Gürbüz, kadının iş yaşımına katılımının önemine değindi.

"Yaptıklarımız ve ortaya koyduklarımızla konuşuyoruz"

Tekstil firmasında muhasebeci olarak çalışan Sevda Avcı ise çalışarak hem kendine hem de aile ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

Tekstil işçilerinin büyük bir kısmının kadınlardan oluştuğunu ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Bulunduğum atölyede çalışan personelimizin büyük bir kısmı kadınlardan oluşuyor. Çoğunluğu da okumuş ve kendini geliştirmiş arkadaşlarımız. Batmanlı kadınlarımız iş yaşamının her alanında her kesiminde bulunuyor. Çalışarak da hem kendilerine hem de aile ekonomilerine katkı sunuyorlar. Gelip Batmanlı kadınları görsünler. Yaptıklarımız ve ortaya koyduklarımızla konuşuyoruz."

"Artık her işte çalışıyoruz"

Ulusal bir markette şef olarak görev yapan Melek Bilgin, iş yerinde çalışanların büyük bir kısmının kadınlardan oluştuğunu belirtti.

Evli olup çalışmasına rağmen açık öğretimde de üniversite okuduğunu işaret eden Bilgin, "Kadınlar çalışarak kendi ayakları üzerinde durduğu gibi aile ekonomilerine de katkı sunuyor. Evli olmasına rağmen eğitim hayatını da sürdürüyor. Eşim, ailem ve çalıştığım kurum ayaklarım üzerinde durabilmem için her türlü desteği sunuyor. Batmanlı kadınlar olarak artık her işte çalışıyoruz." diye konuştu.

"Batmanlı kadınlar eğitime çok önem veriyor"

Bir çağrı merkezinde 6 yıldır uzman olarak çalışan Tuba Yıldız da bir erkek, 4 kız kardeş olduklarını söyledi.

Ailesinin kendisini ve kardeşlerini okuttuğunu dile getiren Bilgin, "Bir kız kardeşim harita mühendisi, diğeri hemşire ve pandemi sürecinde hastaların iyileşmesi için büyük çaba harcıyor. Batmanlı kadınlar eğitime çok önem veriyor, eğitimin, ekonominin, istihdamın her alanında kendilerini gösteriyorlar. Bizler kimseye kendimizi mecbur hissetmiyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz." dedi.

Batman, Kadın, İŞKUR, Kız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batmanlı kadınlar iş yaşamının her alanında yer alıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, resmi evrakların basına sızması üzerine mahkemeye gidiyor Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçları belli oldu Otel odasında taciz kabusu yaşayan genç kız isyan etti: Şizofren durumuna düşürülüyorum Bu da oldu! Timsahı rehin alan köylüler, yetkililerden 680 dolar fidye istedi Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Eski teknik direktörlerine ödemelerini yapan Denizlispor'un transfer yasağı kalktı Karantinaya uymayan 4 kişiye 1 yıla kadar hapis istemi Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Doğada nadir bulunan büyüklükte olan 102,39 karatlık elmas Hong Kong'da satışa çıkacak Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki binaları boyuyor Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi Türkiye, müthiş gaz ve petrol potansiyali bulunan Libya'da arama yapmak için görüşmelere başladı
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi         
14:17
Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi         
14:14
80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı 80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı         
14:13
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım         
14:12
İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları         
13:58
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi         
13:47
Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi         
13:37
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Son dakika! Yüz yüze eğitimin detayları netleşti: Sınıflar gruplara bölünebilecek, katılım zorunlu olmayacak Son dakika! Yüz yüze eğitimin detayları netleşti: Sınıflar gruplara bölünebilecek, katılım zorunlu olmayacak         
13:15
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti         
12:02
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor         
11:12
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni         
10:42
Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü         
10:42
"Asya Kaplanı" olarak bilinen sivrisinekler, mahalleliyi illallah ettirdi         
10:36
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Tırtıl istilasına uğrayan köy halkı isyanda: Temizliyoruz, 3 dakika sonra yine yürüyorlar Tırtıl istilasına uğrayan köy halkı isyanda: Temizliyoruz, 3 dakika sonra yine yürüyorlar         
09:48
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi         
09:05
Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı         
07:21
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti         
21:26
14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı         
21:06
Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi         
21:00
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 17:07:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Batmanlı kadınlar iş yaşamının her alanında yer alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei