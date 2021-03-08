Batmanlı kadınlar şiddete karşı farkındalık için pedal çevirdi - Son Dakika

Batman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar, şiddete karşı farkındalık için pedal çevirdi.

Batman Valiliğinin katkılarıyla Batman Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen etkinlik kentteki bir alışveriş merkezinin önünden başladı.

Etkinlikte yüzlerce kadın bisiklete binerek pedal çevirdi.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyelerinin de destek verdiği etkinliğe Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin de katıldı.

KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Demet Başer, yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddete karşı bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Her zaman bu şiddeti durdurmak için mücadele etmeyi hedeflediklerini kaydeden Başer, "Artık hiçbir şekilde şiddet gören kadın kalsın istemiyoruz." dedi.