Batmanlı Kasap: Artık Millet Aç Geziyor. Bu Şekilde Giderse Artık Hırsızlarla Uğraşacağız - Son Dakika
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Batmanlı Kasap: Artık Millet Aç Geziyor. Bu Şekilde Giderse Artık Hırsızlarla Uğraşacağız

08.06.2022 12:26

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın ziyaret ettiği Batmanlı kasap, "Vallahi artık millet aç geziyor. Bu şekilde giderse artık hırsızlıkla, hırsızlarla uğraşacağız. Vekilim inancın olsun; bir esnaf olarak arkadaşlar arasında oturuyorum, arkadaşlarımı evlerinden ailesi arıyor, arkadaşlar telefonu açmaya cesaret edemiyorlar. Diyor, ‘Eve akşam saat 9’da, 10'da gitmem gerekirken gece 12'de, 1'de gideceğim eve, çocuğum benden bir istemesin’” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın ziyaret ettiği Batmanlı kasap, "Vallahi artık millet aç geziyor. Bu şekilde giderse artık hırsızlıkla, hırsızlarla uğraşacağız. Vekilim inancın olsun; bir esnaf olarak arkadaşlar arasında oturuyorum, arkadaşlarımı evlerinden ailesi arıyor, arkadaşlar telefonu açmaya cesaret edemiyorlar. Diyor, 'Eve akşam saat 9'da, 10'da gitmem gerekirken gece 12'de, 1'de gideceğim eve, çocuğum benden bir istemesin'" dedi.

Ednan Arslan, Batman'da esnafın sorunlarını dinledi. Arslan'ın ziyaret ettiği bir kasap, yaşadıkları sorunları Arslan'a anlatırken şöyle konuştu:

"MİLLET AÇ GEZİYOR"

"Vallahi artık millet aç geziyor. Bu şekilde giderse artık hırsızlıkla, hırsızlarla uğraşacağız. Vekilim inancın olsun; bir esnaf olarak arkadaşlar arasında oturuyorum, arkadaşlarımı evlerinden ailesi arıyor, arkadaşlar telefonu açmaya cesaret edemiyorlar. Diyor, 'Eve akşam saat 9'da, 10'da gitmem gerekirken gece 12'de, 1'de gideceğim eve, çocuğum benden bir istemesin'."

Aynı dükkanda bulunan diğer bir esnaf da "Yani hayvan benden kepek yiyecek, arpa yiyecek; gerçekten kurtarmıyor. Hakikaten artık dayanacak gücümüz kalmadı, çaresiziz. Çiftçilik bitti" dedi.

"ÇOCUKLAR OKUMASI GEREKİRKEN ÇALIŞTIRILIYOR"

Kasap ise "Bugün 12-13 yaşındaki bir çocuk, okuması gerekirken annesi babası onu çalıştırmaya gönderiyor. Bu çocuklar kahve köşelerinde ayakkabı boyuyor, su satıyor; sırf geçinemedikleri için" diye konuştu.

ARSLAN: UMUDUNUZU YİTİRMEYİN

Arslan ise şunları söyledi:

"Sorunlar var, sıkıntılar var, ama çözüm yolları da var. Moralinizi bozmayın, umudumuzu yitirmeyin. Bizler, buraya sizlerden bu sorun ve sıkıntıları dinlemeye, çözüm önerilerimizi paylaşmaya geldik. Ülkemiz için temel sorun, her alanda adaletin olmaması, üreticinin desteklenmemesi. Biz, bu sorunların hepsini sizlerle birlikte çözeceğiz."

Batmanlı Kasap: Artık Millet Aç Geziyor. Bu Şekilde Giderse Artık Hırsızlarla Uğraşacağız
Batmanlı Kasap: Artık Millet Aç Geziyor. Bu Şekilde Giderse Artık Hırsızlarla Uğraşacağız
Batmanlı Kasap: Artık Millet Aç Geziyor. Bu Şekilde Giderse Artık Hırsızlarla Uğraşacağız
Batmanlı Kasap: Artık Millet Aç Geziyor. Bu Şekilde Giderse Artık Hırsızlarla Uğraşacağız

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ednan Arslan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batmanlı Kasap: Artık Millet Aç Geziyor. Bu Şekilde Giderse Artık Hırsızlarla Uğraşacağız - Son Dakika

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