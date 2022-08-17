Batmanlı kuaförden anlamlı destek

BATMAN - Batman'da kadın kuaförlüğü yapan Alper Saçcı, sevgi evlerindeki kız çocuklarının saç kesim, fön ve bakım gibi işlemlerini ücretsiz yaparak onları mutlu etmeye çalıştı.

3 Aralık Dünya Engeliler Gününde farkındalık yaparak engellilerin bakımını ücretsiz yapan bayan kuaförü Sacçı bugünde sevgi evlerinde kalan kız çocuklarının saç bakımlarını üstlendi. Bayan kuaför işletmecisi Alper Sacçı "Bugün sevgi evlerindeki kız çocuklarımızı bayan kuaförümüzde misafir ettik ve ağırladık. Onların saçlarının bakımını yaptık istedikleri kesimi yaptık. Onların birazda mutlu olmalarını istedik. Bütün esnafımızda ellerinden ne geliyorsa yapmalarını istiyoruz. Daha önce engeliler gününde böyle bir farkındalık yapmıştım. Saçım saçın olsun kampanyamızı yapmıştık. Bugünde sevgi evlerindeki kız çocuklarımızı ağırlıyoruz. Bu bizim insanlık görevimizdir. Herkesin elinden ne geliyorsa yapmasını diliyoruz" dedi.