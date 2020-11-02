Batmanlı milli atlet Ruken Tek'in hedefi 2024 olimpiyatları - Son Dakika

Batmanlı milli atlet Ruken Tek'in hedefi 2024 olimpiyatları

02.11.2020 15:33

Romanya'da düzenlenen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 20 yaş altı kadınlarda ikinci olan Batmanlı milli atlet Ruken Tek'in (20) hedefi 2024 Paris Olimpiyatları'na katılıp, şampiyon olmak.

Romanya'da düzenlenen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 20 yaş altı kadınlarda ikinci olan Batmanlı milli atlet Ruken Tek'in (20) hedefi 2024 Paris Olimpiyatları'na katılıp, şampiyon olmak.

Romanya'daki Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda yarışan milli atlet Ruken, 33 dakika 54 saniyelik derecesi ile gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşıyor.

Ruken Tek, AA muhabirine, 2011 yılında atletizme başladığını belirterek, yaklaşık 10 yıldır Batman Petrol spor bünyesinde spor hayatına devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar Avrupa 3'üncülüğü ve dünya 5'inciliği elde ettiğini ifade eden Ruken, bu başarılardan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ruken, şampiyonaya hazırlanmanın kolay olmadığını anlatarak, "Pandemi sürecinde kaybettiğim performansımı yeniden toplayabilmek için günde çift idman yapıyordum. Bundan sonraki hedefim ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek ve iyi bir başarı elde etmek." ifadelerini kullandı.

Batman Petrolspor başantrenörü Ümit Kemal Pişkin de, Ruken Tek'in daha önce de birçok başarıya imza attığını belirterek, son olarak Romanya'da Balkan 2'nciliği elde ettiğini kaydetti.

Pişkin, genç sporcunun günde çift antrenmanla müsabakalara hazırlandığını aktararak, yoğun bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.

10 günlük aradan sonra çalışmalara yeniden başlayacaklarını dile getiren Pişkin, "Çünkü hedeflerimiz, kazanmak istediğimiz yarışmalar var. Pandemi süreci bizi etkilemezse daha büyük başarılara imza atacağız." diye konuştu.

Batmanlı milli atlet Ruken Tek'in hedefi 2024 olimpiyatları
Batmanlı milli atlet Ruken Tek'in hedefi 2024 olimpiyatları
Batmanlı milli atlet Ruken Tek'in hedefi 2024 olimpiyatları
Batmanlı milli atlet Ruken Tek'in hedefi 2024 olimpiyatları

Şampiyon, Romanya, Paris, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Batmanlı milli atlet Ruken Tek'in hedefi 2024 olimpiyatları - Son Dakika Spor


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