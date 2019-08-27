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Batmanlı öğrenciler Muğla'da

13 dakika önce

Batmanlı 13 öğrenci, okullarında başlatılan "Elli Kitap Elli Dünya" projesi kapsamında Muğla'ya geldi.

Batmanlı öğrenciler Muğla'da, System.String[]

Batmanlı 13 öğrenci, okullarında başlatılan "Elli Kitap Elli Dünya" projesi kapsamında Muğla'ya geldi.

Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e yazdıkları mektupta okullarının projesinden bahsedip, farklı şehirler ve kültürler görmek istediklerini iletti.

İsteği kabul eden Gürün, öğrencileri kente davet etti. Proje kapsamında 50 kitap okuyan ve sınavlarda başarılı olan 9. sınıf müzik bölümünden 13 öğrenci, öğretmenlerinin nezaretinde Muğla'ya geldi ve ilk olarak Gürün'ü ziyaret etti.

Gürün, ziyarette yaptığı konuşmada, nisanda öğrencilerden gelen mektupları tek tek okuduğunu, çok etkilendiğini söyledi.

Öğrencilerin okumanın yanında gezerek ve yakından görerek de çok şey öğrenebileceğini belirten Gürün, Muğla'nın bu tanıma en uygun şehirlerden biri olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin ziyaret sonrasında kente ilişkin izlenimlerini, beğenilerini ve eleştirilerini kendilerine yine mektupla ileteceğini ifade eden Gürün, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizi emanet ettiği pırıl pırıl gençlerimize çok güveniyoruz. Okuyan, fikri, irfanı, vicdanı hür nesillerle ülkemiz çağdaş medeniyetler seviyesine adım adım yürüyecek." dedi.

Gürün, ziyarette kendisi için "Anadolu" türküsünü seslendiren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Batmanlı öğrencilere, ziyaret programları kapsamında Muğla'daki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerler gezdirilip, kent kültürü hakkında bilgi aktarılacak.

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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:00 Kaynak: AA
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