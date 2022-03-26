Öğrenciler, tıbbi alet ve cihazların temizliği için dezenfektan üretiyor - Son Dakika
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Öğrenciler, tıbbi alet ve cihazların temizliği için dezenfektan üretiyor

26.03.2022 12:35

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sağlık sektöründe kullanılmak üzere tıbbi cihaz ve alet dezenfektanı üretiyor.

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sağlık sektöründe kullanılmak üzere tıbbi cihaz ve alet dezenfektanı üretiyor.

Lisenin Kimya Teknolojileri Bölümünde Kovid-19 sürecinde dezenfektandan kolonyaya, bulaşık deterjanından konteyner temizleyicisine kadar 16 farklı ürün imalatı gerçekleştirildi.

Ar-Ge çalışmaları neticesinde tıbbi alet ve cihazların temizliği için dezenfektan üretimi konusuna ağırlık veren okul yönetimi, talep üzerine geliştirdiği dezenfektanı üretmeye başladı.

Lisenin müdürü Necmettin Doğan Kümet, 7 alanda eğitim öğretim hizmetini sürdürdüklerini söyledi.

Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Metal Teknoloji ve Kimya Teknoloji alanında döner sermaye kapsamında ticari faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Kümet, özellikle Kovid-19 salgını sonrası Kimya Teknolojileri Bölümünde birçok temizlik malzemesi ürettiklerini kaydetti.

Kümet, 2020'de dünyada ve ülkede etkili olan salgından sonra temizlik ürünlerine ağırlık verdiklerini vurgulayarak, sağlık sektörünün talepleri doğrultusunda tıbbi cihaz ve alet dezenfektanı da ürettiklerini aktardı.

Dezenfektan yüzde 99 etkili

Kimya Teknolojileri Alan Şefi Yusuf Şenses de döner sermaye faaliyeti kapsamında çeşitli ürünler imal ettiklerini, sıvı sabun, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyicisi, kolonya ve el dezenfektanı gibi 16 farklı ürün yapabildiklerini dile getirdi.

"Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bizden tıbbi cihaz ve alet dezenfektanı talep etti. Biz de önce bir Ar-Ge çalışması yaptık. Bu ürünü üretmeyi başardık. Olumlu sonuçlar alınca da seri üretime geçtik." diyen Şenses, bugüne kadar 2 bin litre tıbbi cihaz ve alet dezenfektanı üreterek teslimatını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Tıbbi alet ve cihaz dezenfektanının bakterileri yüzde 99'luk başarı ile yok ettiğine dikkati çeken Şenses, dezenfektanın 30 saniye gibi kısa sürede yüzeylerde etkisini gösterdiğini ifade etti.

Öğrencilerden İbrahim Doğan da topluma faydalı bir işe imza attıkları için mutlu olduğunu bildirerek, buradan elde ettiği gelir ile hem harçlığını çıkardığını hem de ailesine katkı sağladığını söyledi.

Öğrenciler, tıbbi alet ve cihazların temizliği için dezenfektan üretiyor
Öğrenciler, tıbbi alet ve cihazların temizliği için dezenfektan üretiyor
Öğrenciler, tıbbi alet ve cihazların temizliği için dezenfektan üretiyor

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Kaynak: AA

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