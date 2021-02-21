Batmanlı Orhan usta 40 yıldır el yapımı ayakkabı üretiyor - Son Dakika

Batmanlı Orhan usta 40 yıldır el yapımı ayakkabı üretiyor

21.02.2021 11:59
Batmanlı Orhan usta 40 yıldır el yapımı ayakkabı üretiyor, System.String[]

Batman'da yaşayan 51 yaşındaki ayakkabı ustası Orhan Sağdıç, fabrika üretimine karşın 40 yıldır el emeği ayakkabı üretmeyi sürdürüyor.

Batman'da yaşayan 51 yaşındaki ayakkabı ustası Orhan Sağdıç, fabrika üretimine karşın 40 yıldır el emeği ayakkabı üretmeyi sürdürüyor.

Üç kuşaktır ayakkabıcılık mesleğiyle uğraşan Sağdıç ailesinin ferdi olan Orhan usta, her gün büyük bir heyecanla iş yerini açıyor.

Sağdıç, yıllardır elinden düşürmediği deriyle özenerek, titiz bir çalışma ve emekle ürettiği ayakkabılarla ekmeğini kazanıyor.

Atölyesinde yardımcısıyla ayda yaklaşık 350 çift ayakkabı yapan Sağdıç, 11 yaşında başladığı mesleğini sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Sağdıç, AA muhabirine, el yapımı ayakkabılarında birinci kalite hakiki deri kullandığını söyledi.

Çocukken atölyede dedesi ve babasıyla çalıştığını dile getiren Sağdıç, hem okula gittiğini hem de boş vakitlerinde ayakkabıcılığı öğrendiğini anlattı.

Liseyi bitirdikten sonra atölyede babasıyla birlikte çalışmaya başladığını, o günden bu yana ayakkabı yaptığını aktaran Sağdıç, eski ayakkabı ustalarının kalmadığını, artık çırakların da yetişmediğini anlattı.

"Özel siparişlere göre de ayakkabı yapıyorum"

El yapımı ayakkabıyı daha sağlam ve kaliteli olduğu için vatandaşların tercih ettiğini belirten Sağdıç, şöyle devam etti:

"Bütün ayakkabı modellerini yapıyoruz. Batman'da el yapımı ayakkabı üreten tek usta kaldım. Biz de el yapımı ayakkabı üretiminin son ustası olduk. Artık çıraklar da yetişmiyor. Kimse çıraklık yapmıyor. Bundan dolayı mesleği kimseye öğretemiyoruz. Eskiden ayakkabılar elde yapılırdı. Birçok usta vardı. Herkes elde yapılan ayakkabıları daha çok tercih ederdi. Teknoloji gelişince ayakkabılar makinelerde seri üretilmeye başladı. Günümüzde insanlar makinelerde üretilen ayakkabıları tercih ediyor ancak el emeğinin kıymetini bilenler el yapımı ayakkabılarımızı tercih ediyor. Yıllardır ayakkabısını bizden alan müşterilerimiz var. Her renkte ayakkabı üretiyoruz. Özel siparişlere göre de ayakkabı yapıyorum."

Batman halkının yanı sıra gurbetçilerden de sipariş aldığını anlatan Sağdıç, Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde yaşayan gurbetçilerin kenti ziyarete geldiklerinde ayakkabı siparişi verdiğini kaydetti.

"Ayakkabıların 200-250 lira arasında satışını yapıyorum." diyen Sağdıç, severek yaptığı mesleğini müşterileri olduğu sürece sürdüreceğini sözlerine ekledi.

"13 yıldır buradan ayakkabı alıyorum"

Müşterilerden Faysal Fidan da kalitesi ve fiyatının uygunluğu dolayısıyla el yapımı ayakkabı tercih ettiğini söyledi.

Yıllardır Orhan ustanın yaptığı ayakkabıları giydiğini ifade eden Fidan, "Çünkü hem kalitesinden hem fiyatından çok memnunum. 13 yıldır buradan ayakkabı alıyorum. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Şu anda da iki çift sipariş verdim. Buradan Mardin'in Nusaybin ilçesine göndereceğim." diye konuştu.

Fabrika, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batmanlı Orhan usta 40 yıldır el yapımı ayakkabı üretiyor - Son Dakika


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