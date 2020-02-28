Batmanlı şehit Cuma Bağatur, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batmanlı şehit Cuma Bağatur, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Batmanlı şehit Cuma Bağatur, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

BATMAN (İHA) – İdlib'deki hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Batmanlı şehit Cuma Bağatur, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

BATMAN (İHA) – İdlib'deki hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Şehit Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur için Sason Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Burada Üsteğmen Fatih Karalük tarafından şehit Bağatur'un özgeçmişi okundu. Yatsı namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dua edildi, helallik istendi. Daha sonra İl Müftüsü Turgut Erhan cenaze namazını kıldırdı.


Tören alanında vatandaşlar tarafından 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı. Düzenlenen törenin ardından şehit Cuma Bağatur, Erdemli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. - BATMAN

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:47 Kaynak: İHA
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