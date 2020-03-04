Batmanlı sporcular kuraş şampiyonasına damga vurdu - Son Dakika
Son Dakika Spor Batmanlı sporcular kuraş şampiyonasına damga vurdu - Son Dakika Spor

Batmanlı sporcular kuraş şampiyonasına damga vurdu

6 saat önce

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Bilecik'te düzenlenen Kuraş Türkiye Şampiyonasına katılan Batmanlı 3 sporcu, şampiyonada birinci oldu.

Batmanlı sporcular kuraş şampiyonasına damga vurdu, System.String[]

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Bilecik'te düzenlenen Kuraş Türkiye Şampiyonasına katılan Batmanlı 3 sporcu, şampiyonada birinci oldu.


Bilecik'te düzenlenen ve 20 ilden 293 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda, Batman'ı İl Özel İdare Gençlerbirliği Spor Kulübü kuraş takımı temsil etti. 4 gün süren müsabakalarda ümit erkekler kategorisinde Arda Öztürk 50 kiloda, genç kızlar kategorisinde Gülcan Baş 63 kiloda, Saliha Taşan 70 kiloda Türkiye birinciliğini elde etti. Yapılan müsabakalarda, 3 birincilik, 6 ikincilik ve 10 üçüncülük madalyası alan Batman İl Özel İdare Gençlerbirliği takım halinde Türkiye ikinciliğini elde etti.


Dereceye giren sporcular 3-5 Nisan 2020'de Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. - BATMAN

Gençlerbirliği, Bilecik, Türkiye, Batman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:17 Kaynak: İHA
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