Son Dakika Haberleri: Batmanlı Terziden Poşet Tamiri

Batmanlı Terziden Poşet Tamiri

1 saat önce

Batmanlı terziden poşet tamiriBATMAN - Batman'da poşetlerin parayla satılmasını ti'ye alan bir terzi, iş yerine "Poşet tamiri yapılır" yazısı asarak, tamire başladı.

Batmanlı terziden poşet tamiri

BATMAN - Batman'da poşetlerin parayla satılmasını ti'ye alan bir terzi, iş yerine "Poşet tamiri yapılır" yazısı asarak, tamire başladı.
Batman'da terzi Veysi Kıllık, poşetlerin parayla satılmasını ti'ye aldı. Kıllık, iş yerine "Poşet tamiri yapılır" yazısı asarak, tamire başladı. Kıllık, bunun yanı sıra, bez poşet üretimine de başladı. Terzi Kıllık, poşetlerin para olması nedeniyle poşet tamirine başladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun yeni iş imkanları sağladığı için ve eski gibi elbise sektöründe tamir gelmiyor. Biz de poşet tamirine yöneldik çok şükür eve ekmek getire biliyoruz. Poşet tamirine baya bir talep oluyor. Bizde en iyi şekilde poşet tamirini yapıyoruz. Poşet tamiri sektöründe isim yapacağız. Bizim üstümüze poşet tamiri yapabilen Batman'da yapabilen başka kimse yoktur. İnşallah yeni işimiz hayırlı ve güzel olur. Poşet tamirinde isim yapmayı hedefliyoruz. Sağlam poşet ve bez poşetler dikiyoruz. Bez poşetler plastik poşetlerden 10 kat daha sağlam ve daha uzun ömürlü dünya ve çevreye zarar vermiyor yakılarak ta imha edilebiliyor. Şuanda en yüksek üretim olarak kumaştan poşet yapmaya başladık. Kumaştan poşet tüketimi çok iyi ve vatandaşlar talebi yüksek oluyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

Batman, Ekonomi
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