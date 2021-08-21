Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batsuayi bu sezon göstereceği başarılı performansın sinyalini antrenmanlarda veriyor. Golcü özellikleriyle teknik heyeti mest eden yıldız futbolcunun bugün oynanacak Gaziantep FK maçında da sahada olması bekleniyor.

90 DAKİKA OYNAYABİLECEK DURUMDA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Takımdaki arkadaşlık ortamına çabuk uyum sağlayan 27 yaşındaki oyuncunun adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşamayacağı ön görülüyor. Chelsea ile birlikte çok iyi bir kamp dönemi geçiren, hazırlık maçlarında da bol gol atan Batshuayi, fizik-kondisyon olarak da üst seviyede olduğu için 90 dakika oynayabilecek durumda.

"TAKIMA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Batshuayi'nin idmanlarda dikkat çeken özelliklerinden biri de ikili mücadelelerdeki üstünlüğü. Neredeyse bütün mücadeleleri kazanan ve zor durumlarda bile ayakta kalmayı başarabilen oyuncu şutlarıyla da beğeni topladı. Hemen her şutunda çerçeveye sert ve isabetli şutlar gönderen Belçikalı yıldızın kısa sürede bu kadar iyi görüntü vermesi teknik heyeti çok sevindirdi ve "Batshuayi bu ligin çok üstünde bir golcü. Takıma büyük katkı sağlayacak" yorumlarının yapılmasını sağladı.