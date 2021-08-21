Üye Girişi
Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü - Son Dakika

Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü

21.08.2021 17:51

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi takımla çıktığı ilk antrenmanda herkesi kendine hayran bıraktı. "Batsman" lakabıyla bilinen Belçikalı futbolcuyu çok beğenen teknik heyet, yıldız futbolcunun performansına ilişkin, "Batshuayi bu ligin çok üstünde bir golcü. Takıma büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batsuayi bu sezon göstereceği başarılı performansın sinyalini antrenmanlarda veriyor. Golcü özellikleriyle teknik heyeti mest eden yıldız futbolcunun bugün oynanacak Gaziantep FK maçında da sahada olması bekleniyor.

90 DAKİKA OYNAYABİLECEK DURUMDA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Takımdaki arkadaşlık ortamına çabuk uyum sağlayan 27 yaşındaki oyuncunun adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşamayacağı ön görülüyor. Chelsea ile birlikte çok iyi bir kamp dönemi geçiren, hazırlık maçlarında da bol gol atan Batshuayi, fizik-kondisyon olarak da üst seviyede olduğu için 90 dakika oynayabilecek durumda.

"TAKIMA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Batshuayi'nin idmanlarda dikkat çeken özelliklerinden biri de ikili mücadelelerdeki üstünlüğü. Neredeyse bütün mücadeleleri kazanan ve zor durumlarda bile ayakta kalmayı başarabilen oyuncu şutlarıyla da beğeni topladı. Hemen her şutunda çerçeveye sert ve isabetli şutlar gönderen Belçikalı yıldızın kısa sürede bu kadar iyi görüntü vermesi teknik heyeti çok sevindirdi ve "Batshuayi bu ligin çok üstünde bir golcü. Takıma büyük katkı sağlayacak" yorumlarının yapılmasını sağladı.

Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü

Türkiye Gazetesi, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arazi kavgası sebebiyle soy adını bile değiştiren ağabeyi tarafından köy ortasında öldürüldü 17:29 Arazi kavgası sebebiyle soy adını bile değiştiren ağabeyi tarafından köy ortasında öldürüldü Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi büyük oldu 17:21 Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi büyük oldu AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok 17:08 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok
Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ye kiraladı! Victor Nelsson'un lisansının çıkmasının önünde hiçbir engel kalmadı 16:49 Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ye kiraladı! Victor Nelsson'un lisansının çıkmasının önünde hiçbir engel kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi! Putin ve Miçotakis'le görüştü 16:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi! Putin ve Miçotakis'le görüştü Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı 16:17 Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı
Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı 15:31 Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı 'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya 14:49 'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya "Parti kur oy verelim" yorumları yapılıyor

Son Dakika Haberleri
17:51 Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
17:44 Estetik yaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali beğeni topladı
17:21 Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı pozlarını paylaştı
17:20 Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi büyük oldu
17:13 Dilencinin bir günde kazandığı para dudak uçuklattı! Zabıtalar say say bitiremedi
17:08 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok
17:02 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti
16:49 Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ye kiraladı! Victor Nelsson'un lisansının çıkmasının önünde hiçbir engel kalmadı
16:29 Seçmene "Afganlara sınırlar açılırsa AK Parti'ye bakışınız nasıl etkilenir?" sorusu soruldu; yüzde 54'ü "Olumsuz" yanıtını verdi
16:16 Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı
Estetik yaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali beğeni topladı Estetik yaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali beğeni topladı         
17:44
Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı pozlarını paylaştı Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı pozlarını paylaştı         
17:22
Dilencinin bir günde kazandığı para dudak uçuklattı! Zabıtalar say say bitiremedi Dilencinin bir günde kazandığı para dudak uçuklattı! Zabıtalar say say bitiremedi         
17:14
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti         
17:03
İhtiyacı olan binlerce insan var! Manavgat'a binlerce liralık ürünler resmen çöp oldu İhtiyacı olan binlerce insan var! Manavgat'a binlerce liralık ürünler resmen çöp oldu         
16:45
Seçmene Seçmene "Afganlara sınırlar açılırsa AK Parti'ye bakışınız nasıl etkilenir?" sorusu soruldu; yüzde 54'ü "Olumsuz" yanıtını verdi         
16:30
ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi         
15:35
Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak         
15:19
Soğuk çay kavgasında öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı Soğuk çay kavgasında öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı         
14:05
Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum         
13:17
''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi         
12:38
Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu         
12:36
Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek         
12:35
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var         
00:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 18:02:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement