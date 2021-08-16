Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım

"Hangi partiye oy vereceksin?" diye sordular, Sedat Peker'in oğlu rengini belli etti

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Belçikalı yıldızın işlemleri bugün tamamlanacak ve Çarşamba günü İstanbul'da olacak. Haberde Chelsea'nin son anda sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kaldırdığı ve futbolcuyu 3 milyon Euro'ya 1 yıllığına kiraladığı belirtildi. Batshuayi'nin Gaziantep FK maçında kadroda olması bekleniyor.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Marsilya'da birlikte forma giydiği Georges-Kevin N'Koudou ile Rizespor maçından sonra görüşen Batshuayi, taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye şaşırdığını söyledi.

Batshuayi, "Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Sosyal medyadan hiç durmadan mesaj attılar. 1.5 milyon mesajı görmek beni çok şaşırttı. Seninle tekrar buluşmak güzel olacak. Performansımı yükseltip yeniden doğmak istiyorum. Beşiktaş'ın bana iyi geleceğine inanıyorum" dedi.