Fenerbahçe Batshuayi için Premier Lig'den gelen teklifi reddetti

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi'ye Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan resmi teklif geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiliz ekibinin Michy Batshuayi için yaptığı 4 milyon euroluk teklif, sarı lacivertli kulüp tarafından reddedildi.
Fenerbahçe'nin Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtilirken, yıldız oyuncu ile Premier Lig'den bir takımın daha ilgilendiği ifade edildi.
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