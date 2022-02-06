Batsirai kasırgası Madagaskar'a ulaştı - Son Dakika

Batsirai kasırgası, 17 Ocak'tan bu yana sağanak ve sellerle mücadele eden Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'a ulaştı.

Yerel basında çıkan haberlerde, kasırganın, başkent Antananarivo'nun 530 kilometre güneydoğusundaki Mananjary kasabasına dün akşam ulaştığı belirtildi.

Saatteki hızı yer yer 230 kilometreye çıkan kasırganın yol açtığı hasar nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 48 bin kişinin yer değiştirdiği kaydedildi.

Kasırga, Madagaskar'dan önce komşu ada Reunion'a ulaşmış ve burada 12 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, kasırgadan yaklaşık 600 bin kişinin doğrudan etkilenmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Madagaskar'da aşırı yağışlar ve neden olduğu seller yüzünden 27 Ocak'ta olağanüstü hal ilan edilmişti. Ülkede 12 bölgede 132 binden fazla kişi hava koşulları yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Batsirai kasırgası nedeniyle 150 bin kişinin daha evlerini terk etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.