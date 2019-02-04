Son Dakika Haberleri: Battalgazi Adayı Ekinci Çalışmalarını Hızlandırdı

Battalgazi Adayı Ekinci Çalışmalarını Hızlandırdı

1 saat önce

İyi Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Battalgazi Adayı Ekinci Çalışmalarını Hızlandırdı, System.String[]
İyi Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, seçim çalışmalarını hızlandırdı. Ekinci, bu kapsamda şehir merkezindeki esnafları ziyaret ederek destek istedi.

31 Mart yerel seçimler öncesi yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren İyi Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Fuzuli Caddesindeki esnafları ziyaret etti.

Burada konuşan Ekinci, herkesin oylarına ve duasına talip olduğunu kaydederek, 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Geçmişten gelen belediyecilik deneyimlerinin ilçeyi en güzel şekilde yönetmeye yeteceğini vurgulayan Ekinci, ilçenin sorun ve sıkıntılarını el ele vererek çözeceklerini vurguladı.

Belediyelerin iyi yönetilmediğini aktaran Ekinci, şeffaf yöneticilik anlayışına sahip olduklarını ve vatandaşa her zaman hesap vermeye hazır olduklarını söyledi.

Esnafların yoğun ilgi gösterdiği Ekinci, yolda geçen vatandaşlarla da sohbet etmeyi ve destek istemeyi ihmal etmedi.

Yolda gördüğü yaşlıların da halini hatırını soran Ekinci, kendilerine uzun ömürler diledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:15 Kaynak: İHA

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