Battalgazi AK Parti Adayı Güder, Basınla Buluştu

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, basın mensuplarıyla bir araya gelerek projeleri ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, basın mensuplarıyla bir araya gelerek projeleri ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Battalgazi İlçe Başkan Vekili Basri Kahveci, Gençlik Kolları Başkanı Burak Sürmeli ve teşkilat mensupları da eşlik etti.



Battalgazi Belediye Başkan Adayı Güder, mesuliyeti büyük bir sorumluluğu üstelendiklerini belirterek, kendilerine böylesine ulvi bir görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında tüm teşkilat mensuplarına ve Malatyalılara teşekkür etti.



Vefaya ve davaya sadakate önem veren tüm aday adaylarına da teşekkür eden Güder, Hizmet yarışında, AK Partimizde aday adayı olan ve süreci büyük bir vakarla yürüten, davasını nefsinin önüne koyabilen, ben değil biz diyebilen, ulvi bir davanın mensubu olduğunu yüreğinden ve aklından bir an dahi olsa çıkarmayan, vefaya, kadirşinaslığa, davaya sadakate önem veren, yalpalamayan, savrulmayan, kaderin de üstünde bir kader varmış diyebilen her bir aday adayı arkadaşlarıma sizlerin aracılığı ile hasseten teşekkür ediyorum" dedi.



AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını ifade eden Güder, "Bizler dava şuuru ile yetişen, hassasiyetleri, ulvi dertleri, gayeleri olan, siyaseti şan, şöhret, makam hırslarının yarıştığı bir arena olarak değil, millete hizmet yolunda değerli bir enstrüman olarak telakki eden kutlu bir hareketin mensuplarıyız" ifadelerine yer verdi.



Güçlü bir Malatya'nın ve güçlü bir Türkiye'nin yolunun destan şehri Battalgazi'den geçtiğini bildiklerini dile getiren Güder, "Destan şehir Battalgazi'yi, destan şehir Malatya'yı hep birlikte geleceğe hazırlayacağız. Tarihi bir sorumluluğun altına girdiğimizin farkındayız. Bu sorumluluğu taşıyabilecek inanca, azme, heyecana, kararlılığa, tecrübeye ve bunları gerçekleştirebilecek donanımda genç ve dinamik bir ekibe de sahibiz. Tüm ekibimizle el ele, gönül gönüle vereceğiz, Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, ilçe belediyelerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, kanaat önderlerimizle, birlikte gece demeden, gündüz demeden, dur durak bilmeden geleceğin Battalgazi'sini inşa ve ihya etmek için hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.



Her türlü önyargıdan uzak duracaklarını ve her kesin düşüncesini ve fikirlerini dinleyeceklerini kaydeden Güder, "Kader birlikteliği yaptığımız her bir hemşehrimizin gönlünden kopan nağmeye gönül vereceğiz. Bize oy versin vermesin, dünya görüşü ne olursa olsun, mızrabını aziz milletimizin gönlüne vurabilen herkesi bağrımıza basacağız. Ayrıştıran, ötekileştiren, yok sayan değil; birleştiren, kaynaştıran, bir ve beraber kılan bir yöntemi kendimize düstur edineceğiz. Battalgazi bizim ortak evimiz, Malatya ortak sevdamız diyip şehrimizi Ortak akıl ile yöneteceğiz. Tevazu, samimiyet, adalet, ehliyet, liyakat, dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik ve ortak akıl bizim şiarımız olacaktır. Battalgazi'mizin kadim tarihi, kültürel ve turistik değerlerini daha fazla gün yüzüne çıkaracağız. İhtisas Müzeleri, Meydan düzenlemeleri, prestij caddeleri, parkları, rekreasyon alanları, peyzaj düzenlemeleri, hobi ve botanik bahçeleri, ile Battalgazi'mizin prestijine prestij katacağız. Özellikle çocuklarımızın dört mevsim nezih bir ortamda doyasıya eğlenebilecekleri parklar yapacağız. Çok Amaçlı Sosyal ve Kültürel Yaşam Merkezlerimiz, 24 saat açık kütüphane ve etüd merkezlerimiz, gençlik merkezlerimiz, değerler eğitim merkezimiz, aile danışmanlık merkezimiz, çiftçi eğitim merkezimiz, esnaf akademimiz, anne baba akademimiz, evde bakım merkezimiz, yetim koordinasyon merkezimiz, bağımlılıkla mücadele birimlerimiz gibi Sosyo-Kültürel projelerimizle Battalgazi'mizi sadece Malatya'mızın ve Bölgemizin değil ülkemizin cazibe merkezlerinden biri haline getireceğiz. Şehrimizin kalbi konumundaki şehir merkezimizi kentsel tasarım örnekleriyle otantik bir merkez haline getireceğiz. Bununla birlikte mutlak surette kuracağımız yeni cazibe bölgeleriyle şehir merkezindeki yoğunlukları çeperlere doğru dağıtmaya çalışacağız. Kuracağımız Battalgazi Araştırma Merkezi ile ilçemiz hakkında yapılan ve yapılması gereken her türlü araştırmayı bir araya toplayacağız. Yapılacak akademik çalışmaları da destekleyeceğiz. Özellikle binlerce yıllık tarihi ve kültürü bağrında barındıran Aslantepe'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı listesinde yer alabilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Yenilenebilir Enerji projelerimiz ve çevre yatırımlarımız bizim en önemli gündemlerimizden biri olacak. Baraj bölgesinin iç ve dış turizme kazandırılması için özel bir çalışma yürüteceğiz. Battalgazi'mizi bir yandan altyapısı ve üst yapısıyla inşa ederken; diğer taraftan da; geleceğimiz olan, istikbalimiz olan evlatlarımızın zihnen ve manen gelişmesine katkı sunacak, aklını, gönlünü kimsenin ipoteğine vermeyecek, aklı hür, vicdanı hür bir neslin inşası için gayret göstereceğiz. Modern hayatın her türlü tasallutuyla ruhları iğdiş edilmek istenen gençliğimize, geleceğimize, istikbalimize sahip çıkmak bizim en büyük derdimiz olacaktır. Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, engellilerimize, yetimlerimize, kimsesizlerimize hep birlikte sahip çıkacağız" diye konuştu. - MALATYA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İthalatçıydı İmalatçı Oldu

Türkiye'nin En Genç Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti

31 Mart Seçimleri İçin Aday Gösterilmeyen AK Parti'li Belediye Başkanı, Partisinden İstifa Etti