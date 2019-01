Battalgazi Başkan Adayı Güder'den Esnaf Ziyareti

31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti 'nin Battalgazi 'den belediye başkan adayı gösterilen Osman Güder , seçim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.Adaylık süreciyle birlikte seçim çalışmalarına hızlı başlayan Osman Güder, farklı iş koluna mensup esnaf grubu ziyaretlerine devam ediyor.Güder, Malatya Açık Oto Pazarı ziyaretinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Yaklaşan yerel seçimlerin önemine değinen Güder, "Malatya'mız Türkiye 'nin en önemli kentlerinden birisi olarak her zaman ülke menfaati noktasına üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. 31 Mart yerel seçimleri de yine büyük önem taşıyan bir demokrasi sınavı olarak tarihteki yerini alacaktır. Bizler Battalgazi için bu önemli göreve talip olduk ve Allah'ın izniyle bu sorumluluğun altından kalkabileceğimizi düşünüyoruz. Siz değerli hemşehrilerimden bu anlamda destek istiyorum. Bizler görevlerin gelip geçici olduğu gerçeğinden hareketle, gönüllere girmenin her şeyden daha önemli olduğu idrakiyle, atacağımız her adımda bunu gözeterek hareket edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA