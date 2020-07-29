Battalgazi Belediye Başkanı Güder Açıklaması - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Güder Açıklaması

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yol medeniyettir düsturuyla çıktıkları yolda 160 milyonluk yatırım yaptıklarını belirterek, "MASKİ müdürümüz ile yaptığımız görüşmede Battalgazi ilçesinin alt yapı sorununu çözelim dedik.

Battalgazi Belediye Başkanı Güder Açıklaması, System.String[]

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yol medeniyettir düsturuyla çıktıkları yolda 160 milyonluk yatırım yaptıklarını belirterek, "MASKİ müdürümüz ile yaptığımız görüşmede Battalgazi ilçesinin alt yapı sorununu çözelim dedik. Şuan MASKİ Battalgazi bölgesine 170 milyon yatırım gerçekleştirecek" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, dernek üyeleri ve 20'ye yakın muhtarla bir araya geldi. Battalgazi Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Dernek Başkanı Eren, dernek üyeleri ve muhtarlarla istişarede bulunan Başkan Güder, ilçede tamamlanan, yapımı süren ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. İmar çalışmalarından Çınar Park Rekreasyon Projesi'ne, Kentsel Dönüşümden Gelincik Tepesi'ne, Derme Deresinin Islah Projesi'nden Gençlik Merkezleri'ne, İspendere Şifalı İçmelerinden Sportif Yatırımlara (Yümze Havuzu, Halı Sahalar, Basketbol ve Voleybol Sahaları) kadar birçok konuda bilgiler aktaran Başkan Güder, "Biz millete efendiye olmaya değil, millete hizmet etmeye geldik" şeklinde konuştu.

"Biz muhtarlarımızla koordineli olarak çalışmaktan mutluyuz"

Her yeni güne başlarken Battalgazi ilçesi için neler yapabileceklerini düşündüklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Türkiye Muhtarlar Derneğine ve siz değerli yönetimi ve muhtarlarla istişare için bir araya geldik. Derneğimizin ve muhtarlarımızın göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Biz muhtarlarımızla koordineli olarak çalışmaktan mutluyuz. Muhtarlarımızı uzun zamandan beri tanıyoruz ve doğrunun haklının yanında olmak bir erdemlik olduğunu belirtmek istiyorum. Millet bizi hizmet etmemiz için buralara getirdi. Biz millete efendiye olmaya gelmedik, bu makamlara millete hizmet etmeye geldik. İşimiz hizmet, gücümüz millet sloganıyla çıktığımız bu yolda her yeni güne başlarken, ilçemize neler yapabiliriz bunları düşünerek güne başlıyoruz. Her gün mahallelere ne yapabiliriz onun endişesini taşıdık. Onunla yatıp kalktık. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda Belediye olarak sizlere hizmet getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Ciddi projeler ile şehri açmak istiyoruz"

Ciddi projeler ile şehri açmak istediklerini vurgulayan Başkan Güder, "2018 yılının son döneminde 2019 yılını da kapsayacak şekilde ülke ekonomisi zor bir süreç geçirdi. Hükumetin aldığı tedbirlerle kemerler sıkıldı. 2020 yılına geldiğimizde ise projeler hazırladık. Başta Elazığ merkezli bir deprem ve ardından da ülke olarak bir pandemi süreci yaşadık. Hazırladığımız ciddi projeler ile şehri açmak istiyorduk. Derme Deresi üzerinde çalışmalar yaptık. Derme Deresi ile uğraştığımız proje 30 milyonluk bir proje. Diğer tarafta şehri aşağı doğru açmamız lazımdı ve 21 bin dönüm arazinin çalışmasını yaptık. Bu çalışmalar yapılırken de bir günde tamamlanmıyor. Zaman alıyor. İtirazlar alıyor. Çünkü buradan binlerce insan etkilenecek. Çok doğru adımlar atmamız lazım. Çınar Parkın olduğu bölgeyi ayağa kaldırmamız lazım. Yaşadığımız deprem sonrası konutların bu bölgede kalması gerekiyordu. Buraların alt merkezlere dönüşmesi gerekiyordu ki biz şehri açabilelim. Her yıl okullar yapılıyor. Biz Battalgazi'de çevreyolunun üstü ile Beydağı arasında okullara yer bulamıyoruz. Şehit Fevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlatacağız. Şehir merkezimizin bazı yerleri geri kalmış ve dönüşüm yapılamıyor. Şuan bizim ciddi boyutta uğraşlarımızdan bir tanesi de Cezmi Kartay Caddesi'de dönüşüm gerçekleştirmek ve orada 20 dönüm içerisinde şehri açmak, şehre nefes vermek olduğunu belirtmek istiyorum. Hakikaten gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"MASKİ 170 milyonluk yatırım yapacak"

MASKİ'nin Battalgazi ilçesi için 170 milyonluk bir yatırım yapacağını belirten Başkan Güder, "Yol medeniyettir düsturuyla çıktığımız yolda 160 milyonluk yatırım yaptık. Belediye olarak tüm imkansızlıklara rağmen 16 milyonluk bir tesis kurduk. Tesisimizi kurduk ve milletin yol problemini çözmek istedik. MASKİ müdürümüz ile yaptığımız görüşmede Battalgazi ilçesinin alt yapı sorununu çözelim dedik. Şuan MASKİ Battalgazi bölgesine 170 milyon yatırım gerçekleştirecek. Bunlar böyle ufak yatırımlar değil. Bunlar ciddi yatırımlar. Bugünden yarına olacak şeyler de değil. Biz burada bir aileyiz. Ailede önemli olan birbirlerinin eksikliğiyle, eksik yönlerini tamamlayarak beraber yol yürümekle olacak" dedi.

"Başkanımız Battalgazi için canla başla çalışıyor"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in Battalgazi ilçesi için canla başla çalıştığının altını çizen Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, "Biz Türkiye Muhtarlar Derneği olarak her zaman hizmet için belediyelerimizle düzenli olarak istişareler yapıyoruz. Belediyeler milletin gözü, kulağı ve koludur. Muhtarlar da mahallelerin temsilcisidir. Mahalledeki olan yatırımları, alt ve üst yatırımları ile kaldırım ve yol konusundaki eksiklikleri belediyeye bildirir ve milletin hizmetine sunmakta. Maalesef bir takım muhtarlarımız sanki belediye personelleri ile ters düşmüş gibi tavırlar sergiliyorlar. Biz onlara gereken tepkiyi verdik. Muhtar olarak görevimizi bilmemiz gerekir. Bazı muhtarlarımız istiyor ki her şey kendi istedikleri doğrultuda olsun. Şunu unutuyorlar. Her şeyin bir yol ve yordamı var. Battalgazi ilçesinde 102 mahalle var ve bu mahallelerin hepsini birden düşünmek gerekir. Bütün belediye personellerine saygı ve selamımız var. Belediyeler her zaman kendi üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'de ilçe adına büyük yatırımlarla uğraşıyor. Tabi ki bazı aksaklıklar olabilir. Büyükşehir Belediyesinin yapacağı işleri ilçe belediyelerine mal etmeyelim. Alt yapılardan MASKİ sorumludur ve ilçe belediyeleri bu işten sorumlu değildir. Eğer ara yollarınız varsa parklarda sorunlar varsa veya başka sıkıntı olursa ilçe belediyeleri bunları gidermek zorundadır. Ben 35 yıldır belediyeler ile çalışıyorum ve şahsi olarak söylemek gerekirse benim mahallemde sorunlar bir türlü bitmedi. Çok kıymetli bir belediye başkanımız var ve ilçesi için canla başla çalışmakta" diye konuştu. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:53

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi Belediye Başkanı Güder Açıklaması - Son Dakika
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