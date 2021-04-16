Başkan Güder, esnafın yanında esnafla iç içe - Son Dakika

Başkan Güder, esnafın yanında esnafla iç içe

16.04.2021 11:51
Başkan Güder, esnafın yanında esnafla iç içe, System.String[]

Hasanbey ve Mimar Sinan Caddesi'nde ki esnafları ziyaret ederek, 'Hayırlı işler' temennisinde bulunan Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnafların sorun ve talepleri yerinde dinledi.

Hasanbey ve Mimar Sinan Caddesi'nde ki esnafları ziyaret ederek, 'Hayırlı işler' temennisinde bulunan Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnafların sorun ve talepleri yerinde dinledi.

Esnaf, sanayici ve çiftçinin en büyük destekçisi olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hasanbey ve Mimar Sinan Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti. Esnafların sorun, talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Güder, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunarak, kendisine iletilen sorunların çözümü için birim müdürlerine talimat verdi. Esnaflara ilçede gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği yatırımlardan bahseden Başkan Güder, Battalgazi'yi istişare ile yönettiklerine dikkat çekti. Başkan Güder, özellikle bazı caddelerdeki esnafların yük indirme-bindirme konusunda park sorunu yaşadıklarını ve sorunun çözümü noktasında Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaparak, kısa sürede esnafın taleplerini yerine getireceklerinin sözünü verdi.

"Battalgazi'de sorun çözen bir başkan var"

Genellikle Belediye Başkanlarının seçim sürecinde kendilerini ziyaret ettiğini ama Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in kendilerini sürekli ziyaret ettiğine vurgu yapan esnaf Müslüm Avcı, "Başkanımız Osman Güder'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Genellikle Belediye Başkanları seçim sürecinde esnafları gezer, sorunlarını dinlerler. Bir kez gelirlerdi, sonrada bizim yanımıza uğramazlardı. İlk defa bu düşüncemizi yıkan bir Belediye Başkanı görüyoruz. Başkanımız Osman Güder sürekli bizim yanımızda. Sorunumuz varsa rahatlıkça başkanımıza söylüyoruz, oda anında çözüyor. Sorun çözen bir başkanımız var" şeklinde konuştu.

Nuriye Mahallesi Muhtarı Muzaffer Polat ise "Başkanımızın mahallemizi ziyaret etmesi bizi onurlandırdı. Başkanımız bizden birisi. İnsanın gözüne bakına halini ve derdini anlayan samimi bir insan. Biz kendisini seviyoruz. Bir sorunumuz olduğu zaman rahatlıkça yanına gidebiliyoruz, kendisine anlatabiliyoruz. Şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Makam koltuğunda oturmayacağımı söylemiştim"

Makam koltuğunda oturan bir başkan olmayacağını, sürekli sahada vatandaşlarla birlikte olacağını daha öncede söylediğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bizler bu göreve gelirken belediye de makam koltuğunda oturan bir başkan olmayacağımızı, sürekli sahada olup vatandaşların derdi ile dertlenen, onların sorunları ile ilgilenen birisi olacağımı her zaman söylemiştim. Makamlar geçicidir. Bulunmuş olduğunuz makama değer katmanız gerekiyor. Makamları meşgul etme konumunda olmamalısınız. Bizde elimizden geldiğince makamımıza değer katarak, bu ilçeyi birlikte yönetiyoruz. Bugünde mimar sinan ve hasanbey caddesindeki esnaflarımızı geziyoruz, sorunlarını yerinde dinliyoruz. Çözümü için anında müdahale ediyoruz. Nerede bir esnafımızın sorunu varsa, çözümü için biz oradayız. Özellikle burada iki el eşya alım satımı yapan esnafımız bir hayli fazla. Esnafımızın burada trafik sorunu varmış. Yük indirme bindirme işlemi yaparken, sorun yaşıyorlarmış. Bize ilettiler ve bizde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bu sorunu çözüme kavuşturacağız. Esnafımızı rahatlatmış olacağız. Esnafımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Malumunuz Türkiye olarak bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Temennimiz bu hastalığın bir an önce bertaraf olması. Hastalığın yayılması da, sınırlanması da bizlerin elinde. Belediye olarak bizler gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Lütfen kurallara uyalım" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Güder, esnafın yanında esnafla iç içe
Başkan Güder, esnafın yanında esnafla iç içe
Başkan Güder, esnafın yanında esnafla iç içe
Başkan Güder, esnafın yanında esnafla iç içe

Mimar Sinan, Osman Güder, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Güder, esnafın yanında esnafla iç içe - Son Dakika


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