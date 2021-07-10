Üye Girişi
Battalgazi Belediye Başkanı Güder gazetecilere kentteki yatırımları anlattı - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Güder gazetecilere kentteki yatırımları anlattı

10.07.2021 16:06
Battalgazi Belediye Başkanı Güder gazetecilere kentteki yatırımları anlattı, System.String[]

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir araya geldiği gazetecilere belediye tarafından yapılan kentteki bazı yatırımları gezdirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir araya geldiği gazetecilere belediye tarafından yapılan kentteki bazı yatırımları gezdirdi.

Üstü açık tur otobüsüyle gerçekleştirilen gezi sırasında Başkan Güder, belediye olarak yaptıkları yatırım ve çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Derme Deresi Islah Projesi'nde başlayan gezide Güder, Şehit Fevzi Mahallesi mevkisinde ıslah edilen dere kenarında yapılacak rekreasyon projesi hakkında da bilgi verdi.

Dere üzerinde HES de planlandığını kaydeden Güder, projede köprü, yeşil alanlar, oturma yerleri, yürüyüş yolu, bisiklet parkuru, macera parkı, sosyal tesis, gölet, şelale ve açık hava tiyatrosunun yer alacağını söyledi.

Güder, mahallede deprem nedeniyle riskli alan ilan edilen bölgede de konut yapımının ihale edildiğini ve buraya 679 konut yapılacağını dile getirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi civarındaki 130 bin metrekare alana kurulu belediye ait tesiste süs bitkisi, ağaç, mevsimlik çiçek ve rulo çim üretimi yaptıklarını ve bu sayede yüzde 80'lik tasarruf sağladıklarını aktaran Güder, ilçe sınırlarındaki dezavantajlı 3 yerleşime kurdukları gençlik merkezlerinin çalışması hakkında da bilgi verdi.

Engelsiz Yaşam Merkezi, Yeşilçam Sosyal Tesisi ve Trafik Eğitim Parkı'nın da yapılan çalışmaları anlatan Güder, gezi kapsamında gittikleri İspendere İçmeleri hakkında da bilgi verdi.

Güder, 20 odalı otelin yapılacağı bölgede GES Projesi ile ısıtılacak suyun otele verileceğini aktararak, proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Gezi kapsamında TOKİ tarafından kırsal Bulutlu Mahallesi sakinlerinin taşınması için yapılan 28 köy konutu da gezildi.

Başkan Güder, belediye olarak Çevre Yolu altına ağırlıklı yatırım gerçekleştirdiklerini ve dezavantajlı mahallelere pozitif ayrımcılık yaptıklarını sözlerine ekledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Güder gazetecilere kentteki yatırımları anlattı
Battalgazi Belediye Başkanı Güder gazetecilere kentteki yatırımları anlattı
Battalgazi Belediye Başkanı Güder gazetecilere kentteki yatırımları anlattı
Battalgazi Belediye Başkanı Güder gazetecilere kentteki yatırımları anlattı
Battalgazi Belediye Başkanı Güder gazetecilere kentteki yatırımları anlattı

Osman Güder, Battalgazi, Yatırım, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Battalgazi Belediye Başkanı Güder gazetecilere kentteki yatırımları anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Her çobanın isteyeceği köpek! Yüzlerce koyunu saniyeler içinde hizaya soktu 21:40 Her çobanın isteyeceği köpek! Yüzlerce koyunu saniyeler içinde hizaya soktu Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi 21:09 Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı 20:19 Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı
Türkiye'ye her gün binlerce turistin geldiği Rusya'da delta varyantı kabusu! 752 vefat ile salgının rekoru kırıldı 20:10 Türkiye'ye her gün binlerce turistin geldiği Rusya'da delta varyantı kabusu! 752 vefat ile salgının rekoru kırıldı Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi 19:16 Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı 19:03 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor 18:44 Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor 18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum         
21:44
Amerika'da sıcak hava ile rüzgar birleşince alev hortumu çıktı! Korku dolu dakikalar kameraya yansıdı Amerika'da sıcak hava ile rüzgar birleşince alev hortumu çıktı! Korku dolu dakikalar kameraya yansıdı         
21:12
Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var         
20:59
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler         
20:14
Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış         
20:00
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı         
19:07
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi         
18:50
Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin         
18:39
Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı         
18:29
Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu         
18:08
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı         
15:02
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 22:14:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Battalgazi Belediye Başkanı Güder gazetecilere kentteki yatırımları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement