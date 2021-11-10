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Battalgazi Belediye Başkanı Güder, Malatya'da dün çöken bina ile ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Güder, Malatya'da dün çöken bina ile ilgili konuştu Açıklaması

10.11.2021 14:29
Battalgazi Belediye Başkanı Güder, Malatya'da dün çöken bina ile ilgili konuştu Açıklaması

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya'da dün çöken bina ile ilgili, "Herhangi bir bilen insanla irtibat kurulmamış, belediyeden ruhsatlar alınmamış, kendi tadilatını yapmışlar.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya'da dün çöken bina ile ilgili, "Herhangi bir bilen insanla irtibat kurulmamış, belediyeden ruhsatlar alınmamış, kendi tadilatını yapmışlar." dedi.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde çöken, altında dükkanların bulunduğu tek katlı binada incelemede bulunan Güder, gazetecilere, çöken yapının 1956 yılında inşa edildiği ve yığma bir bina olduğunu söyledi.

Zemin kattaki işyerlerinde genişleme faaliyetinin yürütüldüğünü kaydeden Güder, şöyle devam etti:

"İşletmeci, yan dükkanı kiraladıktan sonra özellikle duvar taşıyıcılarını ortadan kaldırıp çalışma yapmışlar. Tabii bu çalışma yapılırken de herhangi bir bilen insanla irtibat kurulmamış, belediyeden ruhsatlar alınmamış, kendi tadilatını yapmışlar. Yapı yükü taşıyamayınca da yavaş bir şekilde yıkım gerçekleşiyor. O özellikle dükkanların ön kısımlarına baktığımızda duvar yok."

Olayın ilk anından itibaren devletin tüm organlarıyla yardıma koştuğunu belirten Güder, yaralılara şifa diledi.

Başkan Güder, belediyelerin bu hadiseden dersler çıkarması gerektiğini vurgulayarak, eski yapıların kısa sürede dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Güder, vatandaşlara da seslenerek, "Zaman zaman içerde yapılan tadilatlardan haberimiz olmuyor, göremiyor olabiliyoruz. Vatandaş önünü perdeliyor, kapatıyor, içerde çalışmalarını yapıyor. Burada komşuların duyarlı olması lazım, hassasiyet göstermeleri lazım. Nasıl ki bir yerde bir çöp bir olumsuzluk olduğunda belediyemize bildiriyorsa bu noktada da benzer bir sorumluluk sahibi olmamız gerekir." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Battalgazi Belediye Başkanı Güder, Malatya'da dün çöken bina ile ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika


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