Battalgazi Belediye Başkanı Güder, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle muhtarlarına belediyenin hayata geçirilen projeleri ile yapılması planlanan çalışmalarını anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güder, 18 mahalle muhtarıyla belediye binasında bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güder, Battalgazi'de yeni imar yolları ve yol çalışmalarıyla 150 milyon liralık yatırımı ilçeye kazandırdıklarını ifade etti.

Güder, şöyle devam etti:

"Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık alanı sera park projemiz ile ekonomiye kazandırdık. Eski Malatya'daki vatandaşlarımızın sağlık alanında mağduriyet yaşamaması için hastane yapımı için yer temini sağladık. Yine Şehit Fevzi Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız inşallah önümüzdeki aylarda başlayacak. Araç filomuzu genişlettik ve genişletmeye devam ediyoruz. Beydağı Mahallemizde 2 katlı semt kütüphanesini ilçemize kazandırıyoruz. Birlikte başaracağımız projemizle işsizliği azaltıp, vatandaşlarımıza meslek edindireceğiz."