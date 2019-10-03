Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MGC'yi ziyaret etti

Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret ederek, yeni yönetime, 'hayırlı olsun' temennisini iletti.



Ziyarette konuşan MGC Başkanı Vahap Güner, "Başkanımızın vefatından dolayı yapmış oldukları taziye ve yeni yönetimimize hayırlı olsun ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Malatya Gazeteciler Cemiyeti olarak öncelikle bundan sonraki dönemde merhum başkanımız Haydar Karaduman'ın da istekleri doğrultusunda bütün Malatya'daki basın kuruluşlarını, basın çalışanlarını bir araya getirecek çalışmalara öncülük edeceğiz" dedi.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, "Cemiyet başkanımız rahmetli Haydar abimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Vahap Güner kardeşimiz, yeni seçilen cemiyet başkanımız da, yükseklere çıkarılan bayrağı daha yukarılara çıkarmak için bir çalışma sergileyeceğinden hiçbir endişemiz yok" ifadelerini kullanıp, basının önemini dile getirdi.



"Basın hepimiz için önemli, yerel yönetimler için önemli, kamu kurum ve kuruluşları için önemli, halk için önemlidir" diyen Başkan Güder, "Basın yaşamalıdır. İleri demokrasi için basın şart. Tabi basına her kesimin sahip çıkması lazım" diye konuştu. - MALATYA