Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sera inceledi - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, süs bitkileri yetiştirilen serayı inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki serayı inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçeyi mevsimine uygun çiçeklerle süslemelerinin yanı sıra ekonomik olarak da büyük tasarruf sağladıklarının altını çizen Güder, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak yaklaşık bir yıl önce Battalgazimizin çehresini değiştirme ve yeşillendirme noktasında ekibimiz çalışmalarını başlattı. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerinde atıl durumda bulunan 15 dekarlık alanı ekonomimize kazandırdık. Hayata geçirdiğimiz proje ile ilçemizin çiçek ve süs bitkisi ihtiyacını kendimiz üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçede 20 binden fazla süsü bitkisini toprakla buluşturdukların dile getiren Güder, Battalgazi'nin tüm güzelliklerini daha fazla ön plana çıkartmak, sosyal dokuyu ve yeşil alanları daha zengin hale getirmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.