Son Dakika Haberleri: Battalgazi Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını Yaptı

Battalgazi Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını Yaptı

1 saat önce

Battalgazi Belediye Meclisi, 31 Mart 2019 yerel seçimler dolayısıyla son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını Yaptı, System.String[]
Battalgazi Belediye Meclisi, 31 Mart 2019 yerel seçimler dolayısıyla son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Vekili Zafer Kırçuval başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşüldü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşüldü. Yapılan görüşmelerin ardından imar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları oy birliği ile kabul edilirken, bazıları imar komisyonuna havale edildi, bazıları da reddedildi. Toplantı sonrası konuşan Başkan Vekili Zafer Kırçuval, son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Arkadaşlar böylece bir dönemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi kötü anılarımız oldu. Ben aday olan arkadaşlarımıza yeniden hizmet edecek olmalarından dolayı başarılar diliyorum. Aday olmayan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hepiniz haklarınızı helal edin. Bizim hakkımız varsa da hakkımız helal olsun" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:00 Kaynak: İHA

Battalgazi, Güncel
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