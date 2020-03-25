Battalgazi Belediyesi 310 yaşlı vatandaşın talebini yerine getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Battalgazi Belediyesi 310 yaşlı vatandaşın talebini yerine getirdi - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi 310 yaşlı vatandaşın talebini yerine getirdi

6 saat önce

Battalgazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın korana virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından oluşturduğu özel ekiplerle, ilçedeki yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarına devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi 310 yaşlı vatandaşın talebini yerine getirdi, System.String[]

Battalgazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın korana virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından oluşturduğu özel ekiplerle, ilçedeki yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarına devam ediyor.


Battalgazi Kaymakamlığı tarafından oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu dahilinde Battalgazi Belediyesi bünyesinde özel bir ekip oluşturarak, 112, 155 ve 156 numaralarıyla irtibata geçen ilçedeki ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma başlattı.


310 vatandaşın talebi yerine getirildi


Korona virüs önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli uzatan Battalgazi Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu özel ekiplerle sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından ilk üç günde 310 vatandaşın talebini yerine getirdi. Vatandaşları, dışarı çıkmamaları konusunda da uyaran ekipler, vatandaşların başka ihtiyaçlarının da notlarını aldı.


Vatandaşlar hizmetten çok memnun


Ataköy Mahallesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Satı Karataş, "Battalgazi Belediyesi'ndeki görevli arkadaşlara ihtiyaçlarımı söyledim. Çok güzel bir hizmet. Talimatlar doğrultusunda evden dışarı adımımızı atmıyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Başharık Mahallesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Bedriye Söylemez ise, "Bu virüs çok kötü bir hastalıkmış. Devletimiz bu yüzden biz yaşlıları dışarı bırakmıyor. Bizim sağlığımızı düşünüyor. Çok şükür Belediyemizde ne ihtiyacımız varsa bir aramamızla karşılıyor. Devletimizden Allah razı olsun. Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Ne derdimiz olsa başkanımızı karşımızda görüyoruz. Rabbim ona güç kuvvet versin" şeklinde konuştu.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile dışarı çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için Belediye olarak seferber olduk. 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan, kronik hastalıkları olan bakıma muhtaç belediyemizle irtibata geçen vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları personellerimiz tarafından karşılanıyor ve evlerine teslim ediliyor. Battalgazi Belediyesi olarak elimizden gelen her imkanı seferber etmiş durumdayız. Halkımız sağlığını korumak adına yapılması gereken ne varsa hiç tereddüt etmeden faaliyete geçiriyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm vatandaşlarımız devlet kurumlarının açıklamalarına uymasını istiyoruz. Lütfen vatandaşlarımız da evde kalmaya özen göstersinler ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar" diye konuştu. - MALATYA

İçişleri Bakanlığı, Battalgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:13 Kaynak: İHA

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