Battalgazi Belediyesi 32 parkta yenileme çalışması yapacak - Son Dakika

Malatya'da Battalgazi Belediyesi'nce 32 parkta bakım ve yenileme çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder"n talimatıyla Çöşnük, Fırat, Yamaç ile Merkez Beydağı mahallelerinde 32 parkta maliyeti 3 milyon lira olan yenileme çalışması yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güder, ilçede hizmet ve gönül belediyeciliğini birleştirdiklerin belirtti.

Muhtarlar ile vatandaşların kendilerinden talepte bulunduğunu bildiren Güder, "Özellikle TOKİ bölgesinde bulunan geleceğimizin teminatı yavrularımızın istifade edeceği parklarda, yenileme ve onarım çalışması yapılması gerekiyormuş. Onarımı TOKİ site yönetimine ait bu çalışmayı yapacağımızı ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğimizi belirtmiştik. Çalışmalarımızın startını verdik. Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmaların bize maliyeti 3 milyondan fazla. Battalgazi Belediyesi olarak bizler bu konuyu üstlendik." ifadelerini kullandı.