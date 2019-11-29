Battalgazi Belediyesi basın mensuplarını ağırladı

Küresel Gazeteciler Konseyi(KGK), Medya Buluşması programı kapsamında Anadolu'da ki ilk toplantısını Malatya Battalgazi'de gerçekleştirdi.



Battalgazi'nin tarihi mekanları gezme fırsatı yakalayan Küresel Gazeteciler Konseyi(KGK) üyeleri Arslantepe'ye hayran kalırken, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Ulu Cami ve Poyraz Konağı'nıda ziyaret ettiler.



Küresel Gazeteciler Konseyini Galip Demirel Çınar Park'ta ağırlayan Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gazetecilerle yakından ilgilendi.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Gönülden gönüle yol kuran ve gönülden gönüle hitap eden kişiler basın mensuplarıdır. Devrimler gerçekleştiren, ülkeleri tanıtarak, ülkelerin varlığının idamesini sağlayan unsurlardan bir tanesi de medya bağımsızlığıdır. Siyasi bağımsızlık, askeri bağımsızlık önemlidir ama medya bağımsızlığı daha da önemlidir. Türkiye'de basın mensupluğu görevini ifa etme, toplumun gözü, kulağı olma hususunda, insanların duyu organlarına hitap etme hususunda, yöneticilerle vatandaşlar arasında köprü kurmanız, halkın sesi olmanız çok önemli bir vazife. Bizim siyasi felsefemiz 'Millet için var olmak, millet hizmet için hizmet etmek.' Biz bu şiar ile



yola çıktık. Sizler de milletin taleplerini bizlere, bizlerin yaptıklarını da millete anlatıyorsunuz. Bu anlamda bir köprü görevi ifa ediyorsunuz" dedi.



Ecdadın bıraktığı tarihe, kültürel mirasa sahip çıktıklarının altını çizen Başkan Güder, "Battalgazi'yi ifade ederken; 680 yılından Battalgazilerin gelip yerleşmiş olduğu Anadolu'nun İslamlaşmasını sağlayan kişiler ilk olarak Battalgazi'ye gelmişler. Özellikle 1071'den sonra Malazgirt'e ve sonrasında Malatya'ya geliyorlar. Eski Malatya denilen yerde yerleşke kurulmuş ve 1930'lu yıllara kadar Malatya'nın yerleşke yeri orası olmuş. 1930 sonrasında insanlar şuan ki merkeze göç ediyorlar. Göç etmedeki sebeplerden bir tanesi de kavşak konumunda olması ve bu kavşak aynı zamanda askeri bir üs olarak kullanılmıştır. Çok fazla askerin yerleşkeye gelmesi nedeniyle orada yaşayan halk rahatsız oluyor ve şuan ki merkeze taşınıyor. Eski Malatya'da tarih var, adanmış ömürler var, kültürler var. Biz, Battalgazi'yi açık hava müzesi şeklinde ifade ediyoruz. Diyoruz ki geleceğimizi geçmişimizin üzerine inşa edeceğiz ve bu şekilde ihya edeceğiz. Ecdadın bıraktığı tarihe, kültürel mirasa sahip çıkıyoruz. Bununla birlikte Şifalı sularımız var bizim ve bir çok hastalığa şifadır. Böbrek hastalıklarına, dolaşım sistemi ve romatizmal hastalıklara iyi gelen bir su. İspenderemizdeki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı, kalan kısmını da 2020 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Burayı sağlık turizmine kazandırmayı düşünüyoruz. Arslantepe'de 5 bin yıllık bir geçmiş var. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Bizim orada ki dokunuşlarımızı görebilirsiniz. Bizans'ı, Roma'yı, Hititleri göreceksiniz. Buranın dünya kültürel miras listesine alınması hususunda 2014 yılında başvurumuzu yaptık, geçici listeye de alındık. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde Kalıcı listeye alınma hususunda da 2019 yılında başvurumuzu yaptık" dedi.



Çocukluk dönemlerini Battalgazi'nin hikayeleri ile geçirdiklerini ifade eden Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ise, "Battalgazi bizim çocukluğumuzdan bugüne kadar efsane olmuş, hikayeleri ile büyüdüğümüz bir kahraman. ve o kahramanın bugün adının verildiği şehirde olmaktan onur duyuyoruz. Ben daha önce burada bulunmuştum, gerçekten çok güzel olmuş. Burası Malatya için büyük bir şans. Değerli başkana bu güzel misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz. Küresel Gazeteciler Konseyinin farklı bir yapıdaki bir kuruluştur. Biz çalışmalarımızı Bakü ve Ankara'da yapmıştık. Anadolu'da ilk defa Malatya'da yapıyoruz. Türkiye'nin Anadolu'daki kültürel zenginliği açısından önemli bir yere sahip olan çok önemli bir şehirde kayısı diyarında ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğimize Battalgazi'de değerli başkanımın ev sahipliğinde başlamakta bizler için de ayrıca mutluluk verici. Başkanıma ayrıca tekrar çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA