Battalgazi Belediyesi kapılarını vatandaşlara açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Battalgazi Belediyesi kapılarını vatandaşlara açtı - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi kapılarını vatandaşlara açtı

6 saat önce

Elazığ merkezli depremi şiddetle yaşayan komşu şehir Malatya'da Battalgazi Belediyesi kapılarını vatandaşlara açtı.

Battalgazi Belediyesi kapılarını vatandaşlara açtı, System.String[]

Elazığ merkezli depremi şiddetle yaşayan komşu şehir Malatya'da Battalgazi Belediyesi kapılarını vatandaşlara açtı.


Artçı depremler olabileceği düşüncesiyle evlerine girmeyen ve sokakta geceyi geçiren vatandaşlara çağrıda bulunan Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sosyal hesabında yaptığı açıklamada, " Battalgazi Belediyemiz sabaha kadar açık kalacaktır" dedi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:23 Kaynak: İHA
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