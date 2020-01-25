Battalgazi Belediyesi kapılarını vatandaşlara açtı - Son Dakika

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Battalgazi Belediyesi kapılarını vatandaşlara açtı
6 saat önce
Elazığ merkezli depremi şiddetle yaşayan komşu şehir Malatya'da Battalgazi Belediyesi kapılarını vatandaşlara açtı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:23 Kaynak: İHA
Elazığ merkezli depremi şiddetle yaşayan komşu şehir Malatya'da Battalgazi Belediyesi kapılarını vatandaşlara açtı.
Artçı depremler olabileceği düşüncesiyle evlerine girmeyen ve sokakta geceyi geçiren vatandaşlara çağrıda bulunan Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sosyal hesabında yaptığı açıklamada, " Battalgazi Belediyemiz sabaha kadar açık kalacaktır" dedi. - MALATYA
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