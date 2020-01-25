Battalgazi Belediyesi kapılarını vatandaşlara açtı - Son Dakika

Artçı depremler olabileceği düşüncesiyle evlerine girmeyen ve sokakta geceyi geçiren vatandaşlara çağrıda bulunan Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder , sosyal hesabında yaptığı açıklamada, " Battalgazi Belediyemiz sabaha kadar açık kalacaktır" dedi. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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