Battalgazi Belediyesi koronavirüs sürecinde 973 çiftin nikahını kıydı - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi Evlendirme Dairesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının ilk göründüğü 11 Mart'tan bu yana 973 çiftin nikah işlemlerini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Mart'tan bu yana Battalgazi Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuran 973 çiftin nikah işlemleri maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak tamamlandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, pandemi sürecinde çiftlerin mutluluklarına ortak olduklarını belirtti.

Bu süreçte evlenen çiftlere mutluluklar dilediğini aktaran Güder, şunlar kaydetti:

"Battalgazi Belediyesi olarak koronavirüse karşı aldığımız olağanüstü tedbirler çerçevesinde nikah işlemlerimizi sürdürüyoruz. Koronavirüs sürecinde nikahlarda erteleme yapmadık. Nikah işlemlerini daha ileri bir tarihe almak isteyen çiftlerimize gereken kolaylıkları sağladık. Aldığımız tedbirlerle, sosyal mesafe kuralı gözetilerek sade bir şekilde çiftlerimizin nikah akdini gerçekleştirdik. Evlilik cüzdanları dahil her tarafın dezenfekte edilmesine özen gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız."