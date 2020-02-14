Battalgazi Belediyesi'nde 14 Şubat yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Battalgazi Belediyesi'nde 14 Şubat yoğunluğu - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi'nde 14 Şubat yoğunluğu

6 saat önce

Battalgazi Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerin fazlalığı nedeniyle her 30 dakikada bir nikah kıydı.

Battalgazi Belediyesi'nde 14 Şubat yoğunluğu, System.String[]

Battalgazi Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerin fazlalığı nedeniyle her 30 dakikada bir nikah kıydı. Bu özel günde Battalgazi Belediyesinde 24 çift evlilik birlikteliğine 'Evet' dedi.


Battalgazi Belediyesi nikah salonunda 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla nikah yoğunluğu yaşandı. Evlilik tarihlerinin daha özel olmasını isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Battalgazi Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne akın etti. Bu özel gün için aylar öncesinden randevu alan çiftler, kendilerine verilen saatte nikah salonunu mutluluklarına ortak olmak isteyen sevenleriyle doldurdu. Battalgazi Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 24 çift evlilik birlikteliğine 'Evet' dedi.


Nikah kıymak isteyen çiftlerin fazlalığı nedeniyle neredeyse 30 dakikada bir nikah kıyıldı. Bu özel günde çiftlerin bazılarının nikahını Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül kıydı. Sarıgül, çiftlere mutluluklar dileyerek, evlilik hakkında tavsiyelerde bulundu.


Mutlulukları gözlerinden okunan çiftler, evlilik tarihlerinin daha da özel olması için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçtiklerini söyledi. Kıyılan nikah sonrasında genç çiftlere Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in hediyesi olan kahve fincanı da takdim edildi. - MALATYA

Sevgililer Günü, Battalgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşiyle barışmak için Sevgililer Günü'nde için pankart açan adam, şikayet edilince soluğu karakolda aldı
Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 00:46:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Battalgazi Belediyesi'nde 14 Şubat yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]