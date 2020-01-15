Battalgazi Belediyesi'nde hizmet içi eğitim semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Battalgazi Belediyesi'nde hizmet içi eğitim semineri - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi'nde hizmet içi eğitim semineri

6 saat önce

Malatya Battalgazi Belediyesi'nin düzenlediği, "Kamu İhale Mevzuatı, Personel Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetim Mevzuatı" konulu hizmet içi eğitim semineri devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi'nde hizmet içi eğitim semineri, System.String[]

Malatya Battalgazi Belediyesi'nin düzenlediği, "Kamu İhale Mevzuatı, Personel Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetim Mevzuatı" konulu hizmet içi eğitim semineri devam ediyor.


Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Rehberlik ve Denetim Müdürü Murat Tunç tarafından verilen bu seminer, 17 Ocak Cuma günü son bulacak. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programı, Kamu İhale Mevzuatı, Personel Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetim Mevzuatı şeklinde 3 ana başlık altında veriliyor.


Seminerde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Doğrudan Temin İşlemleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, Belediye Bütçesi ve Sıkça Yapılan Hatalar konularında personeller bilgilendiriliyor. Günlük 4 seans halinde yapılan ve 3'üncü günü geride kalan seminer hakkında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Düzenlediğimiz eğitim seminerinde belediyede görevli tüm personelimize, Kamu İhale Mevzuatı, Personel Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetim Mevzuatı hakkında geniş bilgiler paylaşılıyor. Düzenlediğimiz hizmet içi eğitim seminerlerimizdeki amacımız vatandaşımıza daha kaliteli ve yeterli hizmeti sunmak. Gelişen Türkiye'mizde yeni hizmet sunma koşulları ile ilgili çalışanlarımıza gerek bilgilerin verilmesi için önümüzdeki günlerde de farklı seminerlerimiz olacaktır. Amacımız vatandaşa daha kaliteli hizmet sunmaktır. Bu seminerler oldukça verimli geçiyor. Bizler personelimizin her türlü gelişime açık olması istiyoruz. Yaşanan gelişmelere ayak uydurmasını, yapılan düzenlemelere hakim olmasını istiyoruz. Bu nedenle de hizmet içi eğitimlere büyük önem veriyoruz. Bu eğitimler personellerimizin bilgilerini tazelemesine ve varsa eksikliklerini gidermelerini sağlayacaktır" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:53 Kaynak: İHA
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