Battalgazi Belediyesi'nden Çocuk Bayramı etkinliği - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi'nden Çocuk Bayramı etkinliği

26.04.2021 16:58
Battalgazi Belediyesi'nden Çocuk Bayramı etkinliği, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 'Hayalimdeki Meslek ile Buluşuyorum' isimli bir program düzenledi.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 'Hayalimdeki Meslek ile Buluşuyorum' isimli bir program düzenledi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından program yoğunluğu nedeniyle bugüne ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle minik çocuklar için özel bir programa imza atıldı.

Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen ve sunuculuğunu Duru Yalçın'ın gerçekleştirdiği 'Hayalimdeki Meslek ile Buluşuyorum' isimli programda, Efsa Ölmez Battalgazi İlçe Kaymakamlığı görevini, İbrahim Saffet Özbek Battalgazi Belediye Başkanı görevini, Ebrunaz Gözalıcı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini, Nehir Naz Elmas İlçe Sağlık müdürlüğü görevini, Yusuf Algül İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini, Ahmet Vera Sungur ise ilçe Jandarma Komutanlığı görevini devraldı.

Makamları gerçek sahiplerinden devralan minikler, günün anlam ve önemi hakkında da bir konuşma yaparak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için teşekkür etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programın ardından Battalgazi İlçe Protokolü, Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeleri çocuklara takdim ederek, çocukların eğitim hayatında başarılar dilediler. Minikler ise görevi tekrar gerçek sahiplerine devrederek, büyüklerine topaç hediye etti. İlçe protokolü hediye edilen topaçları minik çocuklarla birlikte belediye önünde çevirdi.

"Geleceğimiz sizlerle daha güzel olacak"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çocukların bayramlarını kutlayarak, "Tüm çocuklarımızın bu müstesna bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Konuşmaları dinledikten sonra geleceğimizin gerçekten aydınlık olduğunu gördüm. Çocuklarımızın özgüvenin iyi olması, ufuklarının, hayallerinin yüksek olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Çekilen emeklerin boşa gitmediğini gördük. Bizde bu gençlerimizi geleceğe hazırlama noktasında belediye olarak, hükümetler olarak, yerel yönetimler olarak gecemizi gündüzümüze katıyoruz ve katmaya da devam edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak bizler çocuklarımızı geleceğe hazırlama noktasında gerekli tüm yatırımlarımızı yaptık ve sizlerin istifadesine sunduk. İnanıyoruz ki geleceğe her zaman aydınlık bir şekilde bakacağız. Çünkü aydınlık yüzleri hep karşımızda görüyoruz. Onları yürekten öpüyoruz ve sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. İyi ki varsınız, geleceğimiz sizinle güzel olacak, inşallah istikbalimiz göklerde olacak" dedi.

"Bayramınızı en güzel şekilde kutlamaya çalıştık"

Kaymakam Abdül Kadir Duran ise, "Hepinizin 23 Nisan'ını kutluyorum. İnşallah nice güzel bayramlar yaşarsınız. Pandemiden kaynaklı olarak çok görkemli 23 Nisan kutlaması olmadı maalesef. Biraz buruk bir 23 Nisan geçirdik. Ama her şeye rağmen bayramı en güzel şekilde kutlamaya çalıştık. Bu programı organize eden Battalgazi Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bugün çocuklarla burada beraber olmak hakikaten bizi deşarj etti, rahatladık. Pandeminin getirdiği stresten ve diğer streslerden azda olsa uzaklaşmış olduk. Çocuklarımız hepsi pırıl pırıl. Başkanımızın da dediği gibi çocuklarımızı gördükçe geleceğe dair ümitlerimiz yeşeriyor. Ailelerimizi de böyle güzel çocukları memlekete kazandırdıkları için aileleri de kutluyorum" ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen programa, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Muhammed Yalçın, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İnci, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetin ve çocukların aileleri katıldı. - MALATYA

Battalgazi Belediyesi'nden Çocuk Bayramı etkinliği
Battalgazi Belediyesi'nden Çocuk Bayramı etkinliği
Battalgazi Belediyesi'nden Çocuk Bayramı etkinliği
Battalgazi Belediyesi'nden Çocuk Bayramı etkinliği
Battalgazi Belediyesi'nden Çocuk Bayramı etkinliği

Ulusal Egemenlik, Battalgazi, Hisarcık, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi Belediyesi'nden Çocuk Bayramı etkinliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın 'soykırım' kararına sert tepki: Mesnetsiz ifadeler kullanmıştır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın 'soykırım' kararına sert tepki: Mesnetsiz ifadeler kullanmıştır Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın Ermenilerin yaptığı katliamın yakın tanığı konuştu: Kadınları başlarını kesmişler, göğüslerinden çivilemişler Ermenilerin yaptığı katliamın yakın tanığı konuştu: Kadınları başlarını kesmişler, göğüslerinden çivilemişler Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi         
20:28
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
19:53
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi         
19:31
Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi         
18:57
Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü         
18:03
Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu         
17:36
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı         
17:10
Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu         
16:44
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü         
14:23
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı         
12:22
Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı         
11:09
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 20:54:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Battalgazi Belediyesi'nden Çocuk Bayramı etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei