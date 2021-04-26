Battalgazi Belediyesi'nden Çocuk Bayramı etkinliği - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 'Hayalimdeki Meslek ile Buluşuyorum' isimli bir program düzenledi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından program yoğunluğu nedeniyle bugüne ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle minik çocuklar için özel bir programa imza atıldı.

Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen ve sunuculuğunu Duru Yalçın'ın gerçekleştirdiği 'Hayalimdeki Meslek ile Buluşuyorum' isimli programda, Efsa Ölmez Battalgazi İlçe Kaymakamlığı görevini, İbrahim Saffet Özbek Battalgazi Belediye Başkanı görevini, Ebrunaz Gözalıcı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini, Nehir Naz Elmas İlçe Sağlık müdürlüğü görevini, Yusuf Algül İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini, Ahmet Vera Sungur ise ilçe Jandarma Komutanlığı görevini devraldı.

Makamları gerçek sahiplerinden devralan minikler, günün anlam ve önemi hakkında da bir konuşma yaparak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için teşekkür etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programın ardından Battalgazi İlçe Protokolü, Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeleri çocuklara takdim ederek, çocukların eğitim hayatında başarılar dilediler. Minikler ise görevi tekrar gerçek sahiplerine devrederek, büyüklerine topaç hediye etti. İlçe protokolü hediye edilen topaçları minik çocuklarla birlikte belediye önünde çevirdi.

"Geleceğimiz sizlerle daha güzel olacak"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çocukların bayramlarını kutlayarak, "Tüm çocuklarımızın bu müstesna bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Konuşmaları dinledikten sonra geleceğimizin gerçekten aydınlık olduğunu gördüm. Çocuklarımızın özgüvenin iyi olması, ufuklarının, hayallerinin yüksek olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Çekilen emeklerin boşa gitmediğini gördük. Bizde bu gençlerimizi geleceğe hazırlama noktasında belediye olarak, hükümetler olarak, yerel yönetimler olarak gecemizi gündüzümüze katıyoruz ve katmaya da devam edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak bizler çocuklarımızı geleceğe hazırlama noktasında gerekli tüm yatırımlarımızı yaptık ve sizlerin istifadesine sunduk. İnanıyoruz ki geleceğe her zaman aydınlık bir şekilde bakacağız. Çünkü aydınlık yüzleri hep karşımızda görüyoruz. Onları yürekten öpüyoruz ve sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. İyi ki varsınız, geleceğimiz sizinle güzel olacak, inşallah istikbalimiz göklerde olacak" dedi.

"Bayramınızı en güzel şekilde kutlamaya çalıştık"

Kaymakam Abdül Kadir Duran ise, "Hepinizin 23 Nisan'ını kutluyorum. İnşallah nice güzel bayramlar yaşarsınız. Pandemiden kaynaklı olarak çok görkemli 23 Nisan kutlaması olmadı maalesef. Biraz buruk bir 23 Nisan geçirdik. Ama her şeye rağmen bayramı en güzel şekilde kutlamaya çalıştık. Bu programı organize eden Battalgazi Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bugün çocuklarla burada beraber olmak hakikaten bizi deşarj etti, rahatladık. Pandeminin getirdiği stresten ve diğer streslerden azda olsa uzaklaşmış olduk. Çocuklarımız hepsi pırıl pırıl. Başkanımızın da dediği gibi çocuklarımızı gördükçe geleceğe dair ümitlerimiz yeşeriyor. Ailelerimizi de böyle güzel çocukları memlekete kazandırdıkları için aileleri de kutluyorum" ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen programa, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Muhammed Yalçın, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İnci, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetin ve çocukların aileleri katıldı. - MALATYA