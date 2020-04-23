Battalgazi Belediyesi'nden çocuklara özel 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir program hazırlayan Battalgazi Belediyesi, rengarenk hazırladığı üstü açık tur otobüsüyle evlerinden çıkamayan çocukların bayramını kutlayarak, çeşitli hediyeler dağıttı.



Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir program düzenlendi. Bayram heyecanı ve coşkusunu çocuklara yaşatmak isteyen Battalgazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlaması amacıyla tertip ettiği etkinlikte, korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların bu güzel gününü daha da güzelleştirmeyi başardı. İçinde Anadolu Sanat Tiyatro ekibi ve bando takımının olduğu üstü açık tur otobüsü ile ilçe mahallelerini gezen ekipler, çocukların bayramını evlerinde kutlamasını sağladı. Renkli görüntülere sahne olan bu etkinlikle çocuklar, evlerinin balkonlarına çıkarak ellerindeki Türk bayraklarıyla 23 Nisan coşkusuna eşlik etti.



Çöşnük mahallesinde başlayan bu güzel gösteri, ilçedeki diğer mahallelerde de devam etti. Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak Anadolu Sanat Tiyatro ekibi ve bando takımının gösterilerini yakından takip eden çocuklar, Türk bayraklarını sallayarak, marşlara ve müziklere eşlik etti. Battalgazi Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte balkondan 23 Nisan konulu şiir okuyan Dide Bayındır, İzleyenleri bir hayli duygulandırdı.



Cumhuriyetin kurulmasının 100.yılını unutmayan büyükler ise ekiplerin bu güzel gösterilerini uzun süre alkışladı. Bu güzel gösteri için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, unutulmaz bir 23 Nisan Bayramı gösterisi yaşadıklarını ifade etti.



Bayram heyecanı ve coşkusunu çocukların mahallelerine götüren Battalgazi Belediyesi, gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında mahallelerde camlara ve balkonlara çıkan çocuklara hediyeler dağıtıldı. Hediyeleri alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Çöşnük mahallesinde startı verilen bu özel etkinlik öncesi bir konuşma gerçekleştirdi.



Unutulmaz bir 23 Nisan kutlamasına şahit olduğunu dile getiren Kaymakam Duran, "Dünyadaki tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Nice bayramlara hep beraber ulaşmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Her şeyde bir hayır vardır diyorum. 20 yıldır bu mesleği icra ediyorum. 20 yıl içinde en unutulmaz 23 Nisan gösterisini ben bu yıl yaşıyorum. İlk kez böyle bir 23 Nisan Bayramını kutluyorum. Çok kıymetli Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile bu programı icra etmek için mahallemize geldik. Battalgazi Belediyemiz çok güzel bir program hazırlamışlar. Çok değerli vatandaşlarımızın evlerini Türk bayraklarıyla süsleyerek balkonlarında hazırlanan bu programı izlemek için çıktığınızı görünce çok mutlu oldum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki 23 Nisan Bayramlarımızı daha sağlıklı ve güzel ortamlarda güzelce kutlamak nasip olur diyorum. Bayramınızı kutluyorum." şeklinde konuştu.



Ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlarına çıkan çocukların yoğun sevgi gösterilerine maruz kalan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Bayramını kutlayarak, şunları söyledi:



"Kıymetli hemşehrilerimiz ve sevgili çocuklar, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Bu bayramımızın çocuklarımız için kutlu ve coşkulu olmasını gönülden niyaz ediyorum. Dünyamızın etkisinde olduğu ve ülkemizin de bundan etkilendiği korona virüs salgını nedeniyle, bu yıl 23 Nisan Bayramımızı hazırlamış olduğumuz etkinlikle ilçe haklı ve çocuklarımızla kutlamayı uygun gördük. Bugün sizlerin huzurlarınızdayız. İnşallah umut ediyoruz ki bu sıkıntılı süreç, kısa süre içinde son bulacak. Çocuklarımız parklarına inecekler, okullarına gidecekler, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle buluşacaklar. Biz, Malatya'mızda sosyal mesafe kuralına ve Evinde Kal Kampanyasına vermiş olduğumuz destekle bu salgının yayılmasına hep birlikte engel olduk. Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Almış olduğumuz tedbirlere hepimiz uyarsak eğer inşallah Bayram sonrası normal hayatımıza kademeli olarak geçmiş olacağız. Ecdadın bize emanet etmiş olduğu 23 Nisan 1920'de kurulan Cumhuriyetimizin atılan temelinin bugüne canımız pahasına korumayı başardık. Bugün almış olduğumuz bu emaneti herhangi bir sıkıntıya uğratmadan çocuklara teslim edeceğiz. Bugün 100.yılını kutladığımız bu bayramı, gelecek nesillere aktararak siz çocuklarımızla ilelebet kutlamayı başaracağız. Bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı canı gönülden kutluyorum. Nice bayramlara ulaşmak dileğiyle hepinizi saygı ile hürmetle selamlıyorum. Bu coşkumuza ve sevincimize balkonlarından katılan siz kıymetli halkımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Öte yandan yarın Ramazan ayını hep birlikte idrak edeceğiz. Tüm halkımızın ramazan ayını tebrik ediyorum. Nice güzel ramazan aylarına sağlıkla ulaşmamızı diliyor ve Allah'a emanet olun diyorum" - MALATYA