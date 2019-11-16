Son Dakika Haberleri: Battalgazi Belediyesi'nden Emlak ve Reklam Vergisi uyarısı
Son Dakika Güncel Battalgazi Belediyesi'nden Emlak ve Reklam Vergisi uyarısı - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi'nden Emlak ve Reklam Vergisi uyarısı

6 saat önce

Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılı Emlak Vergisi 2. taksidinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2019 olduğu belirtildi.

Battalgazi Belediyesi'nden Emlak ve Reklam Vergisi uyarısı, System.String[]

Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılı Emlak Vergisi 2. taksidinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2019 olduğu belirtildi.


2019 yılı emlak vergisi ödemesi 2. taksitleri için son gün yaklaşıyor. Emlak vergisi ödemeleri için her mülk sahibi ödemesini Battalgazi Belediyesi internet adresi üzerinden ödeyebilecek. İkinci taksit ödemeleri için son gün ise 30 Kasım 2019 Cumartesi günü. Bu tarihten sonra ödeme yapacak olan vergi mükellefleri faiz ödeme durumu ile karşı karşıya kalacaklar.


Vergi Mükellefi vatandaşlar vergi ödemelerini Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası, Vilayet Parkı arkası ek hizmet binasında bulunan tahsilat vezneleri ile www.battalgazi.bel.tr üzerinden e-belediye sekmesini kullanarak ödemelerini yapabilecekler.


1 Kasım Cuma günü başlayan 2019 emlak vergisi ikinci taksit ödemesi 30 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek. - MALATYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti
Günlük burç yorumları 16 Kasım 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Emlak, ilan, reklam ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti için son gün 29 Kasım HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 20:07:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Battalgazi Belediyesi'nden Emlak ve Reklam Vergisi uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]