Battalgazi Belediyesi'nden karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Battalgazi Belediyesi'nden karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Malatya'da başlayan kar yağışının ardında cadde, sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Battalgazi Belediyesi'nden karla mücadele çalışmaları, System.String[]

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Malatya'da başlayan kar yağışının ardında cadde, sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.


Malatya'da gece başlayan kar yağışı nedeniyle Battalgazi Belediyesi ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda hummalı çalışma içerisine girdi. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin pek çok bölgesinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını gün boyu sürdürdü. Fırat, Yamaç, Çöşnük, Karagöz, Çamurlu, Hasan Varol, Başharık, Merkez Beydağı mahalleleri başta olmak üzere 8 ayrı bölgede oluşturulan ekiplerce çalışmalar sürdürülüyor.


Malatya'da yaşanan kar yağışıyla birlikte kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başlayan Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, özellikle kent merkezi ve kar yağışının yoğunlukla yaşandığı mahallelerde çalışmalarını tamamlayarak tuzlama araçları ile olumsuzluk yaşanan tüm yollar trafiğe açtı.


Battalgazi Belediyesi, vatandaşların kar yağışının olumsuzluklarından etkilenmemeleri için bir yandan kar temizleme çalışmalarına devam ederken diğer yandan da don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor. Ekipler kaldırımları da kardan temizlerken, Bu çalışmalarda vatandaşlardan da destek bekliyor. Özellikle ana caddeler üzerinde kar yığınlarının oluşmaması için yol üzerine araç park edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor. - MALATYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
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