Battalgazi Belediyesi'nden personeline toplu sözleşme müjdesi

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi'nde görev yapan KHK'lı 747 daimi işçi statüsünde çalışanı yakından ilgilendiren, ücret ve sosyal hakları iyileştirecek Toplu İş Sözleşmesi, Battalgazi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalandı. 2 yıl geçerli olacak olan toplu iş sözleşme ile işçiler maaşlarına yüzde 13 oranında zam alırken, diğer sosyal haklarında eklenmesi ile bu oran yüzde 30'a ulaştı.

Battalgazi Belediyesi ve HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi gerçekleştirildi. Toplu iş sözleşmesi Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen imza töreni ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri arasında pandemi kuralları dikkate alınarak imzalandı.

Sosyal hakların eklenmesi ile zam yüzde 30'a ulaştı

İlk yıl yüzde 13, ikinci yıl enflasyon oranında artışın yapılacağı ve KHK'lı 747 daimi işçi statüsünde çalışanı yakından ilgilendiren, ücret ve sosyal hakları iyileştirecek Toplu İş Sözleşmesi ile en düşük çalışanın maaşında 703 TL ücret artışı yaşandı. 2 yıl geçerli olacak olan toplu iş sözleşme ile işçiler maaşlarına yüzde 13 oranında zam alırken diğer sosyal haklarında eklenmesi ile bu oran yüzde 30'a ulaştı. Sosyal haklar kapsamında işçiler birinci yılında 20 ve ikinci yılında 20 günlük ikramiye hakkı kazandılar.

"Bölgenin en ciddi toplu sözleşmelerden birini yaptık"

Battalgazi'nin örnek bir toplu sözleşmeye imza atıldığının altını çizen Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, "Tarihte ilk kez 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden sonra 1 Temmuz itibariyle artık işçi kesimi belli bir sendikaya üye olup ücret zamları ve sosyal hakları kanun gereği toplu sözleşmeyle belirlenecek unsurundan sonra, biz bu adımı ilk kez Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya belediyelerinde ve Battalgazi Belediyesi'nde atmış olduk. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, başkan yardımcılarımız ve daire müdürlerimiz ile 2 aydır komisyonda toplu sözleşme müzakerelerinde bulunan herkese teşekkür ediyorum. Başkanımız yüzde 13 zam verildiğini belirterek aslında mütevazi davrandı. Gerçekleşen ücret zammı yüzde 17 oldu. Aslında diğer sözleşmelerden şu farkımız oldu. İşçi arkadaşlarımız için eksik olan bir dilim vardı. Başkanımızdan o eksik dilimin ödenmesini istedik ve bunların ödenmesi ile ilgili talimat verdi. Hatta bu eksik yüzde 4'lük kısım farklıyla beraber ücret zammınızın tabanına işlenmesi ile sosyal yardımlarla beraber yüzde 30'luk ciddi bir artış oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde en ciddi toplu sözleşmelerden birini yaptık. Bu tarihi bir adım aslında. Hatta genel merkezden Battalgazi'nin örnek toplu sözleşmesini diğer vilayetler toplu bir şekilde bizden istemeye başladılar. Buda Battalgazi'nin Türkiye'de ayrı bir farkı oldu. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, göreve geldiğinden beri ekibiyle birlikte çok özveriyle çalışıyor ve Allah ondan razı olsun. Başkanımıza bu toplu sözleşmeyi yaptığı için biz de kendisine şunu ifade etmek istiyoruz; Başkanım bu toplu sözleşmeden gerçekten memnun olduk. Bana geri dönüşler çok ciddiydi. Bu toplu sözleşmeden çok memnun oldular" şeklinde konuştu.

"Enflasyon karşısında çalışanlarımızı ezdirmedik"

Toplu iş sözleşmesinde takdire şayan bir zam yaptıklarını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Takriben 1.5 yıl önce Hizmet-İş sendikamızla bir araya gelip özellikle daimi işçi statüsünde kadroya geçen işçilerimizin sendika haklarını savunmak ve onların emeklerinin karşılığının bulunması noktasında sendika başkanımızla bir imza merasimi gerçekleştirmiştik. Ülke olarak malumunuz üzere bir pandemi olayı yaşıyoruz. Bu süre biraz uzasa da Bünyamin Geleri başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bugün toplu iş sözleşmesinin imzasını beraber atacağız. Bu toplu iş sözleşmelerini imzalarken işveren tarafı olarak işçiler bizim mesai paylaştığımız arkadaşlarımız ve onlara daha ehemmiyet göstermemiz gerekiyordu. Bu bağlamda yağmış olduğumuz çalışmalar neticesinde hakem kurulunun da vermiş olduğu fiyat üzerinden çalışanlarımıza destek olmak istedik. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmememiz gerekiyordu. Bu düşüncemizi arkadaşlarımıza aktardık. Battalgazi Belediyesi olarak toplu iş sözleşmesinde yüzde 13'lük bir zam belirlemiş olduk. Yine yüksek hakem kurulunun belirlemiş olduğu sosyal haklar noktasında eğitim yardımı, yakacak yardımı, bayram yardımlarını 92 lira olarak belirlemişti. Bizde arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde 92 olan bu yardımı birleştirerek 200 liraya her ay çıkarmış olduk. Dolayısıyla belirli zaman dilimlerinde yapılan yardımları biz her ay çalışan işçimize vererek, oluşan enflasyon karşısında mesai arkadaşlarımızın ezilmesin diye böyle bir çalışma yaptık. İkramiyeyi de arttırmış olduk. Diğer belediyelerin yaptığı zam oranını bilmiyorum. Battalgazi Belediyesi olarak ortalama yüzde 30 civarında bütün işçilerimize zam yapmış olduk. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Tabi ki biz işveren olarak imkanlarınız ölçüsünde zam yapmak zorundayız. Hem belediyemizi ekonomik sıkıntıya maruz bırakmadan hem de çalışanlarımıza destek olmak amacıyla bu zam oranını yapmış olduk. Belediye bizim yuvamız. Çalışanlarla beraber bu evi bu yuvayı beraber paylaşıyoruz. Bu yuvaya herhangi bir sıkıntı sorun gelirse bu yuvanın içerisinde bulunan herkes, bu olumsuz ve olumlu durumdan etkilenir. Bu yuvayı olumlu ve olumsuz hale getirecek siz değerli arkadaşlarımızsınız. Bugüne kadar görmüş olduğumuz güzel çalışmayla yuvamızı hep en güzel şekilde temsil ettiniz. Türkiye koşullarında bizim vermiş olduğumuz zam oranı hakikaten takdire şayan bir zam oranı oldu" diye konuştu.

Öte yandan 747 işçiyi kapsayan toplu sözleşmenin imzalanmasının ardından, işçileri temsilen bir personel, Güder'e teşekkür çiçeği takdiminde bulundu. - MALATYA