Battalgazi Belediyesi'nden personeline yangın tatbikatı - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi'nden personeline yangın tatbikatı

17.12.2020 17:49
Battalgazi Belediyesi'nden personeline yangın tatbikatı, System.String[]

Malatya Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik personeline yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve ilk yardım konularını içeren 'Yangın eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı' yapıldı.

Malatya Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik personeline yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve ilk yardım konularını içeren 'Yangın eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı' yapıldı.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, önlemlerin hayati değerine dikkat çekmek amacıyla Battalgazi Belediyesi'ne ait Temizlik İşleri Şantiyesinde 'Yangın eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı' gerçekleştirdi. Gündüz ve gece olmak üzere iki kısım şeklinde yapılan tatbikat ile temizlik personellerine yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve ilk yardım konularında eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından ekipler tarafından temsili olarak çıkarılan yangın ile temizlik personelinin olaya müdahale etmesi istenildi. Personelin başarılı müdahalesiyle tatbikat son buldu. Tatbikatı izleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yangınla, doğal afetlerle mücadele konusunda personelin bilinçlenmesi yönelik bu tür eğitim ve tatbikatları sürekli olarak düzenlediklerini belirterek, "Yaşadığımız olumsuzluk karşısında ne yapılması ve nasıl davranılması gerektiğini çok iyi bilmemiz lazım" dedi.

Tatbikat sonrası personele tatlı ikramında bulunan Güder'e teşekkürlerini ileten temizlik personeli Ayhan Işık, "Bizler Battalgazi'nin turuncu martılarıyız. Başkanımızdan çok memnunuz. Başkanımızın bize sendika haklarını vermesi ve maaşlarımızın iyileştirmesinden dolayı kendim ve arkadaşlarımızın adına çok teşekkür ediyoruz. Eskiye göre maaşlardaki artış çok güzel oldu. Osman Güder başkanımızın talimatıyla Battalgazi'yi Malatya'nın en temiz ilçelerinden bir tanesi yapmak için bizler gece gündüz sahadayız" şeklinde konuştu.

"Doğal afetler konusunda hepimizin bilinçlenmesi lazım"

Uygulamalı olarak verilen eğitimin ardından tatbikatın amacına ilişkin bilgi veren Başkan Güder, "Yangınla, doğal afetlerle mücadele konusunda hepimizin bilinçlenmesi lazım. Vatandaşlarımız evlerinde, işyerlerinde, araçlarında almaları gereken önlemleri bilmeliler. Yangınla mücadelede yangın söndürme tüpü, alarm, yangın merdivenleri ve yangın dolaplarının ne işe yaradığını, yangın tüplerinin nasıl kullanıldığını bilmeleri gerekiyor. Verdiğim tüm eğitimlerde şunu söylüyorum: 'Ne olursunuz, okuyalım, öğrenelim.' Ne yapılması ve nasıl davranılması gerektiğini çok iyi bilmemiz lazım. Belediyemizin hizmet içi eğitiminde iş sağlığı güvenliğimiz için içerde ve dışarıda oluşabilecek olumsuz eylemlere karşı sizlere eğitimler verildi. Bu tür eğitim ve tatbikatları personelimizin öğrenmesi adına önemsiyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak buna yönelik eğitimlerimizi her zaman sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Hepimizin amacı hizmet verdiğimiz birimlerde ve konumlarda hizmetimizi daha sağlıklı, daha güzel ve daha elverişli bir şekilde vatandaşımıza sunmaktır" ifadelerini kullandı.

"Temizlik konusunda büyük takdir topluyoruz"

Daha temiz bir Battalgazi için canla başla çalıştıklarının altını çizen Başkan Güder, "Malumunuz Battalgazi bölgemiz temizlik konusunda zor bir bölge. Malatya'da yoğunluğun en çok olduğu, herkesin alışverişlerini yaptığı çarşımız bu bölgede. Malatya'mıza ilçeden gelenler tüm vatandaşlarımız çarşıya gelecekleri zaman Battalgazi bölgesine geliyorlar. Bu bölgeler kullanılırken, tabi ki kirlenmeler yaşanıyor. Bizim görevimizde ilçemizi diğer sabaha, daha temiz şekilde yeni güne hazırlamak. Bu anlamda vatandaşlarımızın takdirini topladık. Bizim sahada yüz akımız olduğunuz için temizlik personelimizi ayrıca kutluyoruz. Bildiğiniz üzere toplu iş sözleşmemizi imzaladık ve sosyal haklar ile birlikte yüzde 30'un üzerinde bir artış maaşlarınıza yansıdı. Bizler imkanlarımız dahilinde arkadaşlarımıza en üst düzeyde ne verebiliriz? bunun çalışması yaptık. Sizlerin yaşam şartlarını iyileştirmek bizi sevindirir. Sizler yapmış olduğunuz işle Battalgazi Belediyesi'ni temsil ediyorsunuz. Bugüne kadar her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Herkes kendi konumda bir hizmetkardır. Bizler bir hizmet eriyiz. Allah hepinizden razı olsun. Ailenizle birlikte sağlıklı bir ömür geçirmenizi diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Battalgazi Belediyesi'nden personeline yangın tatbikatı
Battalgazi Belediyesi'nden personeline yangın tatbikatı
Battalgazi Belediyesi'nden personeline yangın tatbikatı

İlk Yardım, Battalgazi, Malatya, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi Belediyesi'nden personeline yangın tatbikatı - Son Dakika


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