Battalgazi Belediyesi pazar yerlerini temizliyor - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi ekipleri, pazar yerlerini temizleyerek dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede kurulan tüm pazar yerlerinde oluşan kirliliğin önüne geçmek için pazar yerlerindeki atıkları temizliyor.

Pazarcıların tezgahlarındaki sebze ve meyvelerden kaynaklanan atıkların temizlenmesinden sonra, pazar yeri suyla yıkanıyor. Ardından da pazarın kurulduğu alan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

İlçe sınırları içerisinde haftanın farklı günlerinde kurulan toplamda 15 semt pazarı, 3 yıkama aracı, 6 çöp kamyonu ve her semt pazarı için 15 kişilik temizlik personeliyle temizleniyor.