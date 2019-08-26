Battalgazi Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Battalgazi Belediyesi tarafından sürdürülen sıcak asfalt çalışması kapsamında Çamurlu bölgesinde 15 sokakta çalışmalar tamamlandı.



Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu ve Toptaş Mahallelerinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. İlk olarak Orduzu Pınarbaşı bölgesinde daha önce açılan imar yolunu sıcak asfaltla kaplayan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha sonra Eskimalatya bölgesine geçerek, burada Toptaş Mahallesi Tercan Sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Yapılan sıcak asfalt çalışması dolayısıyla memnuniyetini dile getiren mahalle sakinlerinden Mehmet Zeki Yeler, "Mahallemiz tozdan, topraktan geçilmiyordu. Çocuklarımız okula giderken kışın çamurdan, yazın tozdan geçilmiyordu. Şimdi sağ olsun Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder sayesinde mahallemiz asfaltlandı. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.



Toptaş Mahallesi Muhtarı Mehmet Pekşen ise, "Burası 20 yıldır asfalt görmemiş bir yer. Tozdan, topraktan geçilmiyordu. Vatandaşlarımız eskiden çok mağdur oluyordu. Çocuklarımız okula giderken ayaklarına poşet geçirerek gittiğine çok şahit olmuştum. Yapılan çalışmalar sonucu mahallemiz güzelleşti. Osman başkanıma teşekkür ederiz. Mahallemiz asfalta kavuştu. Kendisinden ve ekibinden Allah razı olsun" diye konuştu. - MALATYA