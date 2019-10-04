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Battalgazi Belediyesi Spor Yaşam Merkezi ilgi görüyor

1 saat önce

Battalgazi Belediyesi Spor Yaşam Merkezi'nin 20 bin metrekare kapalı alanı ve 26 spor dalında hizmet verdiği ve ilgi gördüğü bildirildi.

Battalgazi Belediyesi Spor Yaşam Merkezi ilgi görüyor, System.String[]

Battalgazi Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yaşam Merkezi'nin 20 bin metrekare kapalı alanı ve 26 spor dalında hizmet verdiği ve ilgi gördüğü bildirildi.


Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.


Sosyal Yaşam Merkezinde spor yapanlarla yakından ilgilenen Başkanı Osman Güder, 26 spor dalında faaliyet gösteren Battalgazi Spor Yaşam Merkezinin vatandaşın hizmetine sunulduğunu bildirdi


Güder, "Battalgazi Sosyal Yaşam spor merkezimiz 20 bin metre kare kapalı alana sahip. İçinde erkeklere ve bayanlara özel iki yarı olimpik yüzme havuzu bulunmakta. Çocuklarımızın yüzebileceği mini havuzlarımız var. Burada yüzmenin haricinde birçok sportif alanda aktivite yapılmakta. Bunlardan bir tanesi Fitness salonları. Gençlerin ve bayanlarımızın aerobik yapabileceği alanlarımız ile birlikte çocuklarımızın jimnastik yapabileceği alanlar mevcut. Spor merkezimizde aynı anda 500 kişi farklı alanlarda spor yapabiliyor" ifadelerini kullandı.


Merkezden şehit yakınları ve gazilerin ücretsiz faydalandığına dikkat çeken Güder, "Şuan 300 civarında yeni kaydımız var. Spor Yaşam Merkezi'mizde bizim yakalamak istediğimiz hedefler, 2 bin civarında" dedi. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:43 Kaynak: İHA
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