Battalgazi Belediyesi, taksi ve duraklarda dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede bulunan taksi ve duraklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, koronavirüs salgınına karşı ilçede bulunan taksi ve duraklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda ilçede bulunan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda bir takım çalışmalar yaptıklarını aktaran Güder, "Durak ve ticari araçları dezenfekte ediyoruz. Sonraki zamanlarda da gerek bizim belediyemiz olsun gerek büyükşehir olsun araçların dezenfeksiyonunu sağlayacağız. Amacımız, en az hasarla bu hastalığı atlatmak. Bunun için belediyeler olarak çalışmalarımızı 7 gün 24 saat olarak devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.