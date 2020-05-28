Battalgazi Belediyesinde vezneler hafta sonu da açık olacak - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi, emlak ve çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin birinci taksitini yatırmak isteyen mükellefler için veznelerinin cumartesi ve pazar günleri açık olacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye son ödeme tarihi 31 Mayıs 2020 Pazar günü olan emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ile ilan-reklam vergilerinin birinci taksitini yatırmak isteyen vergi mükellefi vatandaşların, son ödeme tarihi hafta sonuna gelmesi nedeniyle yasal zorunluluktan ötürü cezalı ödeme yapmak zorunda kalmalarını önlemek için hafta sonu veznelerini açık tutma kararı aldı.

Belediye hizmet binasında bulunan vezneler 30 Mayıs Cumartesi ile 31 Mayıs Pazar günleri 08.00 ve 17.00 saatleri arasında açık olacak.

Vatandaşlar, vergilerini, veznelere nakit ve kredi kartıyla ödeyebilecekleri gibi "www.battalgazi.bel.tr" web sayfasının e-belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilecek.