Battalgazi Belediyesinden depremzedelere destek - Son Dakika

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Battalgazi Belediyesinden depremzedelere destek
25 dakika önce
Battalgazi Belediyesi binasındaki depremzedeler Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in vatandaşlarla sohbet etmesi Depremzedelerin belediye binasındaki görüntüleri MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Malatya'nın Battagazi...
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:56 Kaynak: AA
Battalgazi Belediyesi binasındaki depremzedeler
Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in vatandaşlarla sohbet etmesi
Depremzedelerin belediye binasındaki görüntüleri MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Malatya'nın Battagazi ilçesinde evlerini terk eden vatandaşlar Battalgazi Belediyesi binasında misafir edildi.
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