Battalgazi Belediyesinden depremzedelere destek - Son Dakika
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Battalgazi Belediyesinden depremzedelere destek

25 dakika önce

Battalgazi Belediyesi binasındaki depremzedeler Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in vatandaşlarla sohbet etmesi Depremzedelerin belediye binasındaki görüntüleri MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Malatya'nın Battagazi...

Battalgazi Belediyesi binasındaki depremzedeler

Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in vatandaşlarla sohbet etmesi

Depremzedelerin belediye binasındaki görüntüleri MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Malatya'nın Battagazi ilçesinde evlerini terk eden vatandaşlar Battalgazi Belediyesi binasında misafir edildi.

Battalgazi Belediyesinden depremzedelere destek

Osman Güder, Battalgazi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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